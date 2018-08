Serena Williamsová bojuje proti domácímu násilí. Kvůli dceři, říká

Tenistka se spojila s iniciativou Allstate Foundation Purple Purse. Chce, aby se její slova dostala i k těm, kteří o tomto problému nemůžou mluvit.

„Tyto ženy velmi často nemůžou o problému mluvit. Je moc důležité, aby věděly, že tu jsou jiní, kteří o tom mluví. Od nich se mohou dozvědět, že existují místa a lidé, kteří jim můžou pomoci,“ vysvětlila tenistka časopisu People.

Podle organizace Allstate zažije domácí násilí během života každá čtvrtá žena, přičemž 99 procent případů je zároveň ekonomickým násilím, kdy je omezován přístup k penězům, neposkytování prostředků na společnou domácnost, či absolutní kontrola nad příjmy a výdaji.

A právě tato čísla slavnou tenistku natolik šokovala, že se okamžitě rozhodla do projektu zapojit. „Mám dceru a to pro mě znamená, že může být tou jednou ze čtyř. Doufejme, že statistiky už v době její dospělosti nebudou platit. Ale může to tak být, pokud s tím lidé něco neudělají a budou jen zavírat oči,“ řekla.

Tenistka připustila, že dalším důvodem rozhodnutí zapojit se byl fakt, že sama o tématu domácího násilí nevěděla téměř nic. „Není to věc, o které by se lidé rádi bavili a cítili se příjemně. Ale právě proto je nutné o tom mluvit. Spojili jsme se proto i s MeToo a Time’sUp a chceme spolupracovat, aby to bylo opravdu rozsáhlé hnutí,“ prozradila plány organizace.

Sama má jednu základní radu: vždycky se ozvat, a to hned od prvního dne. „Pokud to necháte pokračovat, situace se jen zhorší, dokud nebudete úplně utlačované,“ dodává.

Teď chce Williamsová v rámci projektů organizace pomoci se vzděláváním a s působením na sociálních sítích. V červnu se třeba zúčastnila slavnostního představení prvních šesti výtvarných projektů, které se objeví na Instagramu a dalších sítích. První malbu vytvořil místní umělec Isabel Castillo Guijarro v New Yorku, pět dalších pak kreativci v Houstonu, Seattlu, New Orleans, Los Angeles a Chicagu.

„Pouliční umění je na vzestupu a my se rozhodli toho využít. Třeba díky tomu problematika domácího násilí vystoupí ze stínu a dostane se k více lidem, kteří to potřebují. A nám to přinese i nové spojence do našeho boje,“ vysvětlila viceprezidentka organizace Vicky Dingesová.

Williamsová vyjádřila naději v podobě lepší výchovy mladých chlapců k tomu, aby věděli, co je přijatelné a co už není. „Muži jsou klíčoví, musíme se soustředit i na ně. Je to celé i otázka lidských práv. Měli bychom chtít být lepšími lidmi,“ popsala.