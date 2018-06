VIDEO: Serena Williamsová doběhla muže, který jí vzal mobilní telefon

Serena Williamsová byla v San Francisku na večeři s přítelem a mobil si položila vedle sebe. Po očku ho sledovala, ale neznámý muž využil chvilky její nepozornosti a telefon vzal.

Williamsová si toho brzy všimla a vyrazila za ním na ulici, kde ho snadno doběhla. Na údajného zloděje šla po dobrém. „Slušně jsem se ho zeptala, jestli ‚omylem‘ nevzal špatný telefon. On koktal, zřejmě to nečekal. Přemýšlel, co říct, nakonec prohlásil: Byl tam zmatek, asi jsem sáhl po špatném telefonu,“ popsala tenistka. Muži poděkovala za vrácení telefonu a vrátila se ke stolu.

Sama však moc nevěří, že šlo o omyl. Na to muž z restaurace odcházel příliš rychle.

„Jenom proto, že jste žena, nebojte se přijmout jakoukoli výzvu a nebuďte oběť, ale hrdinka,“ napsala pak Williamsová na svůj Facebook a zveřejnila svou fotku v obleku superženy.

Williamsová žádné obvinění proti muži nevznesla, přesto ji už kvůli incidentu kontaktovala policie, která chce zjistit, jestli to byl skutečně zloděj.