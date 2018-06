Serena Williamsová s manželem zveřejnili první fotky ze svatby

„Jsi nejúžasnější, a to nejen jako sportovkyně, ale také jako matka a manželka. Jsem tak nadšený, že spolu napíšeme tolik dalších kapitol naší pohádky. Za celý svůj život jsem si ani neuvědomil, že jsem čekal právě na tento okamžik. A všechno, co jsem do svých 34 let udělal, všechno, na co jsem na svou kariéru tak hrdý, nyní bledne ve srovnání s tím, co děláme společně dnes. Jsem tak vděčný a zamilovaný,“ vyznal se krátce po svatbě na sociálních sítích čerstvý novomanžel a přidal hned několik fotek.

Magazínu Vogue se pak Serena svěřila, že pro svůj velký den zvolila princeznovské šaty od Alexandra McQueena a nechyběly ani šperky v hodnotě 3,5 milionu dolarů. Její manžel Alexis měl na sobě klasický tmavý oblek značky Armani.

Vysvětlila i důvod, proč zvolili New Orleans. „Alexis trval na New Orleans. Je to jeho oblíbené místo hned vedle Brooklynu, kde se narodil. Je v něm cítit evropský vliv, je tam spoustu zábavy a úžasného jídla. A Centrum současného umění, kde byl obřad, bylo naše společné rozhodnutí. Malování a umění je něco, do čeho jsem blázen, takže to bylo přirozené.“

Datum 16. listopadu pak vybrali na památku Alexisovy matky, která zemřela před devíti lety. „V tento den měla narozeniny a my jsme chtěli, aby byla na svatbě s námi,“ prozradila (více o svatbě zde).

Slavná tenistka a spoluzakladatel internetové sociální sítě Reddit se seznámili v květnu 2015 v hotelu Hilton v Římě, když si Ohanian přisedl ke stolu těsně k Williamsové a jejím přátelům. Ti se ho nejdřív pokusili zbavit slovy, že na stole je krysa, když však podnikatel odpověděl, že je z Brooklynu a krysy vídá neustále, pozvali ho, aby se k nim připojil.

Ohanian a Williamsová se loni v prosinci zasnoubili a 1. září se jim narodila holčička, která dostala jméno Alexis Olympia.

Na velkolepou svatbu dorazilo mnoho celebrit: