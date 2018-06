Serena chce pokořit i Hollywood

Nabídkami, jež zatím dostala, se cítí pokořena. Filmoví producenti a režiséři si ji totiž představují jako vedlejší postavu, která v podstatě ztělesňuje samu sebe, tedy hráčku tenisu.



Její ambice tím pádem nenaplnila ani perspektivní úloha v chystané americké romantické komedii Wimbledon, kterou s díky odmítla, protože neodpovídá jejím představám.



Svůj herecký talent, o němž je hluboce přesvědčena, zatím rozmělňuje v reklamních spotech a roličce učitelky z televizního seriálu My Wife and Kids (Moje žena a děti).



"Potřebuji skutečnou výzvu, abych dokázala, co ve mně vězí," dala se slyšet Serena. "S ničím jiným se nesmířím!" Při čekání na hvězdnou slávu ale pečlivě dbá o to, aby neprošvihla termín wimbledonského klání. Ne nadarmo se tvrdí, že je bližší košile než kabát.

