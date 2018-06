Šeredová ukázala syna, Mareš opět narážel na svou kauzu s prostitutkou

Šampionát se koná v Rakousku, a tak bude česká kráska svému slavnému sportovci nablízku. V Česku se ale zřejmě nudit nebude. Už v sobotu šla po porodu první přehlídku u nás a v pondělí v podvečer se i se synem Luisem Thomasem objevila na Replay modní show, kde nechyběl překvapivě opět Leoš Mareš se svou partnerkou a tentokrát i se synkem Jakubem. Mimochodem, opět připomínal svoji kauzu, když přišel s videokamerou a všechno si točil. Narážel tím na novou informaci ve své choulostivé kauze, že v klubu Infinity, v němž byl při svém tažení sobotní nocí viděn naposledy, se záhadně ztratil kamerový záznam.

Ve svém homevideu teď bude mít modelky s dětmi, moderátorku Dianu Kobzanovou, samozřejmě svoji rodinu a Alenu Šeredovou, která poprvé na veřejnosti ukázala syna, který nezapře podobu svého otce. Ani s ním a ani sama se ovšem na podobných akcích či večírcích příliš objevovat nebude.

"Tohle bylo mimořádné. Nikdy jsem nechodila moc ráda po akcích, to se o mně ví, takže mě zase na tolika neuvidíte," tvrdí Šeredová. Nebude se často objevovat ani v roli modelky. "Musím přiznat, že třeba nerada předvádím, když nevím, co to je za oblečení. Mám vždycky strach z toho, že i hezká ženská v blbých šatech vypadá blbě. Nabídku předvádět kolekci Denny Rose jsem ráda přijala, znám ji a vím, že jsou to hezké kousky, tak jsem se moc nebála. Jinak z toho mám vždycky takové nervy, že to za to nestojí."

Nikdy jsem nebyla hubená

Naposledy se na molu objevila loni v srpnu ještě s bříškem. To bylo prý lepší. "Dá se na všechno vymluvit. Když si nezapnu kalhoty, tak si řeknu: jsem těhotná. Teď by bylo horší, kdybych je nezapnula," směje se modelka. Zároveň přiznává, že nikdy příliš neřešila svoji postavu. "Nikdy jsem taky nebyla moc hubená. Je mi to dost jedno, ráda se najím."

Několik pracovních akcí ji v zahraničí během Eura 2008 v červnu čeká, jinak ale bude většinu času v Česku. Zázemí v Praze zvolila proto, aby nemusela se synem moc cestovat. Za jeho tátou se ale občas podívají. "Uvidíme se po každém zápase druhý den, Gigiho tým bude mít sídlo někde u Vídně, takže budu buď jezdit za ním, nebo on sem za námi."

Luis Thomas je na cestování zvyklý, což je také důvod, proč nemá pravidelný režim jako jiná miminka. "Nedá se s ním moc plánovat. Třeba jsem nevěděla, jestli nebude chtít zrovna v době konání přehlídky spát a nebude uložený někde v rohu v kočárku. Pravidelný režim v jeho případě opravdu zavést nejde. Vždycky když se nám podaří něco naplánovat, tak pak někam jedeme a zase se to úplně rozhodí," uzavírá Šeredová.