Šeredová testovala plavky na sobě

Šeredová, která nyní působí jako herečka v Itálii, představila kolekci plavek. Na svou českou autorskou premiéru přišla do pražského hotelu Hilton s oběma rodiči a se sestrou Eliškou.

Sama modelka však plavky neoblékla. "Vím, jak jsou fotografové všímaví a kdyby mi snad někde vylezl špek, tak by to hned bylo v novinách. Proto jsem se rozhodla, že raději zůstanu oblečená," vysvětlila po přehlídce.

A proč se rozhodla navrhovat zrovna plavky? "Plavky jsou nejjednodušší," reagovala stejně jako topmodelka Eva Herzigová, jejíž kolekci plavek viděli čeští diváci vloni v listopadu." - více zde

"A hlavně tady chybí. Vzpomínám si, jak bylo vždycky těžké plavky sehnat, a když jsem je sehnala, tak jsme je měly u rybníku všechny stejné. Kromě toho šaty umím nosit, ale nevím, jak se střihají," řekla Šeredová.

Vicemiss ČR 1998 spolupracovala s návrhářkami Yvettou Heřmanovou a Adélou Klusáčkovou. Společně vytvořily kolekci dvoudílných plavek podle nejnovějších trendů s prvky etna, retra, elegance, sportovního vzezření i pop-artu.

Převažují bokové kalhotky, zajímavostí jsou oboustranné plavky, umožňující

kombinovat barvu vrchního a spodního dílu plavek. "Inspirovala jsem se tím, co sama ráda nosím. Nejdřív jsem je zkoušela na sobě, pak na mladší sestře a nakonec i na mámě," poznamenala Šeredová.

Alenina šestnáctiletá sestra studuje pražské gymnázium. Alenu občas v Itálii navštíví, ale italsky prý nemluví. "Učím se jí, ale moc mi to nejde," vysvětlila Eliška, která by prý modelku dělat nechtěla. "Showbyznys mě neláká, v tom si nejsme vůbec podobné," řekla.

"Do toho, co chce dělat, jí nemluvím, vůbec jí neradím, jsme jako kamarádky a bavíme se hlavně o klukách a tak," svěřila se Alena. A co Elišku zajímá a co by chtěla dělat po gymnáziu? "Studovat medicínu," přiznala iDNES.

Vedly bokové kalhotky

V kolekci Summer 2005 nechyběly pánské a dámské plavky pastelových barev s fluorescentním nádechem nebo jasné desény na bílém podkladu a ke slovu přišly i jednobarevné úplety. Střihově vedly trianglové podprsenky, bokové kalhotky a šortky. Některé modely byly zdobené lemováním, kontrastními nitěmi, šněrováním nebo vsadky.

Kolekce Axis Sportswear zahrnovala pánské, dámské i dětské oblečení pro sport a aktivně strávený volný čas. "Je tam veškerý sport od fitnesu, wellnesu až po jogging a oblečení pro plavce i lyžaře," upřesnila Heřmanová. Návrhářky se přitom zaměřily hlavně na funkčnost jednotlivých modelů.