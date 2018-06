Šeredová: Svlékání se v Itálii očekává

Na internetovém portálu Tiscali je na Alenu Šeredovou, vicemiss ČR '98, kolem pěti stovek odkazů. Za svoji tříletou kariéru v Itálii se tam stala natolik známou, že ji často pronásledují paparazziové.

I proto, že žije s idolem italských dívek - hercem Edoardem Costou. Rodinu neplánují, ale pořídili si dogu. A protože oba mají spoustu práce, najali jí chůvu - za dva tisíce eur měsíčně.

* V pořadu Torno sabato (Vrátím se v sobotu) vás coby hostesku oblékali do šatů, které vás spíš odhalovaly, než zahalovaly. Nevadilo vám to?

Ne, ty šaty byly moc krásné. Cítila jsem se v nich velmi dobře.

* Takže když přišla nabídka od italského časopisu Max, abyste nafotila akty pro jeho kalendář, žádné dilema jste neřešila?

Byla to prestižní záležitost. Ten kalendář nafotila i Naomi Campbellová, Cindy Crawfordová nebo Monika Bellucciová, která hrála v Matrixu. A navíc to bylo dobře zaplacené.

* V Česku se traduje, že když se modelka svlékne, tak s modelingem končí. Co tomu říkáte?

V Itálii se to naopak očekává a pomáhá to v kariéře.

* Dělala jste modelku, pak hostesku, hrajete v divadle, dostáváte peníze z reklamy. Které z těchto činností si ceníte nejvíc?

Svého filmu Christmas in Love (Zamilované Vánoce). Hraju přítelkyni Massima Boldiho, který opustí manželku. No a jeho dcera si jednoho dne přivede domů partnera. Tím je Danny de Vitto, se kterým jsem taky měla spousty společných scén. Choval se normálně, ne jako hollywoodská star, a pořád si dělal legraci.

* Přinesl vám tenhle film taky zajímavý honorář?

Není to tak, že bych si z toho sedla na zadek. Ale určitě jsem měla větší peníze, než bych za podobnou roli dostala v Česku. V Itálii se skoro v každém oboru točí větší peníze než u nás doma.

* Až na divadlo. Proč ho děláte?

Divadlo vám dodá image. Lidi vás pak berou s větším respektem.

* Vás teď však divadlo nadlouho odloučí od partnera. Nebojíte se, že o ten vztah přijdete?

Bojím, ale doufám, že mě má Edoardo natolik rád, aby to vydržel.

* Nežárlíte na něj?

Trošku. Ale dívám se na to jinak. Jestli se mnou bude, nebo nebude na celý život, to už musí vědět. Takže jestli mě nemá tak moc rád, bude lepší, když to skončí teď.

* A pro vás je tím pravým?

Mohl by být ideálním otcem mých dětí. Nevím ale, jestli by byl ideálním manželem, protože po letech mě chuť na vdávání přešla. Tak to mám vždycky. I s Bořkem Slezáčkem jsem si první dva roky myslela, že se vezmeme, a pak mě to pustilo.

* S Edoardem jste trávili Vánoce odděleně. Co silvestr?

Nikdy jsme ho neslavili spolu, protože rok co rok oba pracujeme. A letos to je stejné.

* Pořád jste na cestách, stihnete si vůbec užít dům, který jste si s Edoardem nedávno pořídili?

No, měla bych, když do něj taky investuju. Ale nestíhám to. Zrovna teď mi Edo volal, že koupil nějaké kachlíčky. Prý jsou moc krásné. Tak to si dovedu představit - určitě se mi nebudou líbit. My totiž máme v těchto věcech úplně rozdílný vkus.

* V Praze jste si vysloužila pověst velmi přímé osoby, která říká věci na rovinu. Jak to snášejí Italové?

V pohodě. Můj problém v Česku začal kvůli Kateřině Stočesové. To, že já byla favoritkou Miss ČR 1998 a ona ji vyhrála, že Zapletal poslal na Miss World mě místo ní, to byly věci, se kterými jsem neměla nic společného. Ale média napadla mě a já byla nucena se bránit. A pak jsem byla spoustě lidí nesympatická.

* V Itálii jste tři roky a stala jste se tady velmi úspěšnou. Čím si to vysvětlujete?

Měla jsem výhodu, že jsem přišla zvenku a byla jiná. A taky, že nevypadám jako Češka. Tady si je představují stejně jako Rusky. Pro ně to jsou blondýny. Kdežto já jsem jako jejich holka odněkud z jihu, co má docela vtipný přízvuk a občas splete nějaké slovo. A to je baví.

ALENA ŠEREDOVÁ (26) se během pobytu v Itálii stala reklamní tváří značky Triumph (spodní prádlo a plavky), Artigli (italská móda) a Volare Airlines (letecká společnost). Účinkovala ve dvou populárních televizních pořadech, hrála ve dvou filmech a hraje v divadle. Momentálně jezdí po Itálii se zájezdovým představením Signora in rosso (Dáma v červeném).