Šeredová napadla Kobzanovou: Jsi jen blondýna

"Ty jsi blondýna, ty jsi plešatej, konečně přišla pořádná baba," nechala se slyšet Šeredová. Kobzanová kontrovala informací, že jí vždycky všichni říkali Šeredka. Modelku žijící v Itálii to ovšem nerozhodilo. Naopak, přidala ještě další pikantnost o svém příjmení.

"V Itálii naštěstí nevědí, co to Šeredka znamená, tam mi říkají Sere-dova, což je ještě horší. Když přijedou příbuzní z Čech, tak je trapas," řekla s ledovým klidem. Neurazil ji ani fakt, že si jeden z hostů večírku stoupl na židli, aby ji mohl chytit kolem ramen. "Na to jsem z Itálie zvyklá."

Party byla nabitá programem i známými tvářemi. Oblečení zvučných módních značek předváděla například Renata Langmannová, Lucie Hadašová, nebo Lilian Sarah Fischerová. Z pánů byl na mole k vidění Robert Rosenberg, který předváděl oblečení podruhé v životě či Filip Trojovský, známý z reality show Big Brother.

Trojovský, který se věnuje modelingu, díky čemuž se jeho druhým domovem stala posilovna, mimochodem prozradil, že se bude svlékat. Chystá se totiž na další velkou akci, tentokrát do klubu Perla Music Hall v Zábřehu, kde ho pořadatelé chtějí vyhecovat ke striptýzu.