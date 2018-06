Šeredová měsíc po porodu v Praze. Pobavili ji čerti i bývalý přítel

"V Itálii Mikuláše nemáme a já jsem chtěla, aby ho Louisík viděl. Začíná pěkně zlobit, tak se mi možná ta klasická věta: Že zavolám čerta?, bude brzo hodit," říká se smíchem Šeredová. Na čerty a Mikuláše vyrazila na Staroměstské náměstí i se svými rodiči a kamarádkou Pavlou Hrbkovou. A jaká byla reakce jejího syna na pohádkové bytosti? "Říkal, že je to ošklivá pohádka, že se mu vůbec nelíbí," svěřuje Šeredová.

Setkání s čerty ale možná udělalo své, na focení titulní strany do prestižního časopisu se Louis choval naprosto vzorně. "Fotili jsme v obchodě s nábytkem, kde byla spousta dekorativních předmětů a já se bála, aby něco nerozbil. Byl ale strašně hodný."

S kamarádkou Pavlou hned po procházce Staromákem vyrazila na muzikál Děti ráje, na který ji pozval Sagvan Tofi. Bavila se náramně. "Moc se nám to s Pavlou líbilo, ty písničky jsou chytlavé, člověk si celou dobu zpívá. Hned jsem si koupila cédéčko a vezu si ho domů do Itálie. Je vidět, že to ty lidi baví a že jsou dobrá partička. Moc mě svým tancováním pobavil i Bořek Slezáček," komentovala Šeredová výkon svého bývalého přítele.

Nejdůležitější bod programu několikadenního pobytu v Česku zvládla úspěšná modelka a moderátorka krátce po příletu do Prahy. U charitativního prodeje značkového oblečení v obchodě v centru Prahy totiž nechtěla chybět. Každoročně tímto způsobem pomáhá získat potřebné peníze pro ústeckou krajskou nemocnici, dětskou kliniku a novorozenecké oddělení. "Neposíláme peníze, ale za peníze získané z prodeje nakupujeme přístroje, které klinika potřebuje," uvádí dovozce oblíbené italské značky Pavla Hrbková. S prodejem tentokrát vypomohly také zpěvačka Marta Jandová a modelka Kateřina Konvalinka Průšová.

Šeredová se do Prahy vrátí opět na Vánoce a tentokrát přijede s kompletní rodinou. Její partner, italský brankář týmu Juventus Turin Gigi Buffon má totiž české Vánoce moc rád