Šeredová je zoufalá, nesmí se synem do Česka

Modelka totiž stále nemá italské občanství a syna proto nemůže mít zapsaného ve svém pase. Do zahraničí navíc může odcestovat jen se souhlasem jeho otce, fotbalového brankáře Gianluigiho Buffona zvaného Gigi.

"Snad ty formality jednou vyřídíme, ráda bych malému ukázala rodná místa. Rodiče už ho ale viděli, maminka mi dokonce prvních čtrnáct dní po porodu pomáhala," říká Šeredová, která první jarní den oslaví své 30. narozeniny.

Až jednou přijede i s dítětem do Prahy, určitě bude středem zájmu novinářů. Naopak je tomu v Turíně, tam má prý v tomto směru klid. "Tady jim stačilo si mě párkrát vyfotit a stačilo jim to. Horší je to třeba v Miláně, tam mě pronásledují víc."

Jestli slavná maminka pár měsíců před porodem tvrdila, že nemůže říct, jaký bude její přítel táta, tak teď, pár měsíců po narození syna, už ví daleko víc.

"Gigi je skvělý táta, pomáhá i s přebalováním. Když se ale malý pokaká až na záda, tak přebalovat odmítá a hned mě volá," uzavírá se smíchem.