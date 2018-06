Senzibil tvrdí: Gott bude mít třetí dceru

Nadstandardní pokoj v pražské porodnici Podolí je připraven. Je už jen otázkou hodin, kdy se bude chtít děťátku na svět.

"Je mi fajn, děkuji," odpověděla ve středu Ivana Macháčková na otázku iDNES jak se cítí v den, kdy se mělo podle lékařů miminko narodit.



Že už dávno není jen "slavíkova partnerka", ale energická a rozumná osobnost, které mistr rád svěřil svůj soukromý život, naznačila další věta z esemesky: "Karel vám pošle zprávu, až se to narodí." Tak držíme palce a budeme se těšit!



Bude to holka?

Pohlaví dítěte rodiče neznají. I přesto, že bulvár po celých devět měsíců spekuloval o chlapečkovi, rodiče do poslední chvíle tvrdí: "Necháme se překvapit."

"Stoprocentně to nebude kluk," prohlásil rozhodně Jiří Cigánek, specialista na práci s kyvadlem a metodu SRT (Spiritual Response Therapy) a spolupracovník astrologa Milana Gelnera. Kyvadlo rozhodlo jednoznačně.

Karel kdysi prohlásil, že nechce dopadnou jako Krok se třemi dcerami. Jeho vtípek pak bulvární média tvrdošíjně omílala. Ve skutečnosti bude samozřejmě rád, když vše proběhne bez komplikací miminko i maminka budou v pořádku. "Bude rád za holku i za kluka. Tohle jsme si vyříkali hned na začátku těhotenství," přiznala Ivana pro MF DNES.

A co by si přála raději maminka? "Já bych stejně jednou chtěla obojí, takže bych rozhodně zklamaná ani v jednom případě nebyla," plánuje Macháčková.

Existují však nejrůznější teorie jak na těhotné mamince poznat pohlaví očekávaného dítěte. Podle jedné z nich "bere holka mámě krásu." Ivana v těhotenství jen kvetla, a tak by se jí mohl narodit syn. Pokud by ale dítě přenášela ještě po stanoveném termínu, zvyšuje se podle další "zaručené teorie" pravděpodobnost, že bude mít dceru.

Pohádka by mohla skončit svatbou

Jak brzy po porodu se opět vrhne do práce, to zatím sama neví. "Určitě bych ale chtěla pomoci s propagací a produkcí muzikálu Angelika, který se u nás v divadle začne hrát od února příštího roku," připustila.

S tím, že se Gott ve svých šestašedesáti letech konečně a zdá se, že definitivně usadil, se smířila i nejbulvárnější média. To, co se nepodařilo Ivaniným předchůdkyním, jako například Evelyně Steimarové, Antonii Zacpalové (matka jeho dcery Dominiky), Jitce Svobodové, Martině Zbořilové (dnes manželka režiséra Miloše Formana a matka jeho dvojčat), Ivetě Kolářové (matka Gottovy druhé dcery Lucie), Manuele Pechové, Taťáně Smutné či Marice Sörösové, se povedlo až o 36let mladší zdravotní sestře z Opavy.

"Karel je to nejlepší, co mě v životě potkalo. Splnil se mi sen," svěřila se nedávno po šesti letech vztahu.

Oba jsou spolu šťastní a to je důvod proč svazek i rodičovství řádně oslavit. "Rozumíme si a manželství není to nejdůležitější," tvrdí. Ale jak jinak štěstí oslavit, než krásnou a velkolepou svatbou?