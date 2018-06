Šenková ze SuperStar se vrací s Müllerem i sexy fotkami

Debutovou desku mladé zpěvačky Leony Šenkové vytvořil Jimi Cimbala, slovenský skladatel a kytarista z kapely Metropolis.

"On mi nabídl desku s tím, že mě pozoroval jaká jsem, jak se vyjadřuju, jak se chovám, co mám ráda, co mě bolí, bez čeho nemůžu žít, aniž bych o tom věděla. Takže deska bude určitě o mně, o lidech a o svobodném životě, o smrti, prostě o všem s čím se v normálním životě setkáváme," vysvětluje Leona.

Byl to právě Cimbala, koho napadlo oslovit ke spolupráci se Šenkovou i Richarda Müllera. Známý slovenský zpěvák se nikdy netajil tím, že je mu mladý hudební objev sympatický, dlouhé přemlouvání tak nebylo vůbec třeba.

"Nechala jsem to plynout, protože jsem byla stále účastnice soutěže a čekala jsem až superstar skončí, protože pak se teprve můžu do něčeho vrhnout. Po soutěži, když jsme pomalu začali tvořit CD, jsme s Jimim dostali nápad oslovit Richarda, zda by se mnou chtěl mít duet a jsem ráda, že Richard kývnul, že ano," objasňuje Šenková.

Leona Šenková jako Vzorná holka - to je její nová deska

Album finalisty mezinárodní SuperStar ponese název Vzorná holka, prý to má svoje opodstatnění. "Jako maličká jsem vzorná byla, stále za máminou sukní a bez ní nikam. Když jsem byla v takovém to období puberty, moje chování se naprosto otočilo v ďábelskou dračici - nezastavitelnou a divokou lvici. Byla jsem zvíře až moc velké, zvlášť, když člověk někde narazil na tu nesprávnou partu. Mělo to své plusy, ale i velké mínusy. Za toto období musím poděkovat především rodičům, že to se mnou vydrželi. Teď jsem se sebou ale spokojena nejvíce, nejsem ani anděl ani ďábel."

Desce nechybí ani originální fotografie, které přesně vystihnou, co mohou fanoušci od Šenkové čekat. Jejich autorem je fotograf Vlastimil Raška.

"Je to hudební cédéčko, především chci zpívat, ne se vystavovat bez trička apod. Říkám si, že každý může mít své tajemství a že každý nemusí vědět vše do detailu," vysvětluje Leona Šenková, proč snímkům nechybí dávka střídmé provokace.