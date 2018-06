Sen o svatbě se princezně Victorii rozplynul

11:40 , aktualizováno 11:40

Bouřlivou oslavu svých čtyřiadvacátých narozenin prožila švédská korunní princezna Victorie se slzami v očích. Nejočekávanější host se totiž nedostavil. Její šestadvacetiletý přítel Daniel Collert, s nímž chodila sedm let, bez omluvy a jediného slova vysvětlení odjel do New Yorku. Sen o pohádkové svatbě za účasti členů předních panovnických dvorů se tak definitivně rozplynul. A to Victorie bojovala o svou lásku jako lvice.