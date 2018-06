Gomezová překonává vážnou nemoc a má novou lásku. Na Biebera už nemyslí

Justin Bieber prý nový vztah Gomezové nese těžce, protože na ni podle přátel ještě nezapomněl a doufal, že by se v budoucnu k sobě mohli vrátit. Dokonce se snížil k tomu, že v žárlivosti označil Weekndovu hudbu za něco, co se nedá v žádném případě poslouchat.

Selena k jeho nevyzrálé reakci uvedla, že je to pro ni nepochopitelné chování, protože svou šanci dávno propásl.

Dvaadvacetiletý Kanaďan podle ní nikoho milovat nedokáže, jenom chce mít neustále něco, co mít nemůže, a chová se jako malé rozmazlené dítě.

„Selena si moc dobře uvědomuje, že Justin chce mít vždy to, co mít nemůže, ale pokud jde o ni, tak on svou šanci už promarnil a nebylo to jednou. Všechno to mohlo být úplně jinak, ale Selena má jen jedny nervy. Nebude na něj čekat napořád, nevím, co si myslí,“ svěřila kamarádka Gomezové magazínu Hollywood Life.

„Po tom všem, co jsem si prožila, si zasloužím trochu štěstí. Myslím, že už bylo dost negativních věcí,“ svěřila se Gomezová v rozhovoru pro magazín People a narážela tak na komplikovanou nemoc lupus, se kterou se v posledních letech potýkala a kvůli které podstupovala chemoterapii.



Po boku zpěváka Abela Makkonena Tesfaye, jak zní občanské jméno The Weeknda, jenž před Gomezovou randil s modelkou Bellou Hadidovou, je zpěvačka opět šťastná.