Selena Gomezová se rozešla s The Weekndem, utěšoval ji Justin Bieber

„Selena a Abel to měli už několik měsíců nahnuté. Bylo to s ním těžké, když byl na turné a ona natáčela v New Yorku. Nebylo to snadné,“ prozradil zdroj magazínu People.

Dvojice se seznámila loni a nejdřív se snažila svůj vztah tajit. Letos v lednu je společně vyfotili a coby pár se oficiálně ukázali na Met Gala v New Yorku v květnu. I po rozchodu prý zůstávají v kontaktu.

Selena Gomezová o víkendu strávila nějaký čas s bývalým přítelem Justinem Bieberem, s nímž chodila v letech 2011 až 2015. Dvojice byla spolu v kostele a vyfotili je na společné snídani ve Westlake Village. Podle jejich známého se ale k sobě rozhodně nevrátili.

Pro zpěvačku je letošek docela náročný. V září prozradila důvod své pracovní přestávky v létě. Selena bojující s nemocí lupus podstoupila transplantaci ledvin a potřebovala čas na zotavení.