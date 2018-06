Ve stejný den, kdy byl u Stockholmu zmíněný podvod s přijetím do věznice odhalen, se totiž v jiné věznici v nedalekém Norrtälje přišlo na to, že tamní dozorci si naopak spletli dva vězně při propouštění na svobodu. Omylem byl tak propuštěn ten, který měl krom jiného za krádeže a trestnou činnost s narkotiky "sedět" až do příštího roku.

Švédská policie teď po nesprávně propuštěném muži, který je dosud na svobodě, intenzívně pátrá.