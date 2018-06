Šéf MF DNES Plesl prošel proměnou, Něrgešová byla z výsledku zaražená

„V tomto pořadu jsem se objevil, protože mě sem poslalo marketingové oddělení společnosti MAFRA. Asi si myslí, že bych měl změnit vizáž a lépe reprezentovat list, který vedu,“ vysvětlil Plesl.

O módu se zajímá a na rozdíl od mnoha mužů nenechává oblečení na své manželce, kterou je moderátorka Laďka Něrgešová. „O oblečení se starám sám. Myslím, že je důležité, abych chlap věděl, jakým způsobem se věci nosí, co k čemu se hodí a co se kdy a kam má vzít. Už jsem ženu naučil, že není dobré strkat prsty do toho, co já nosím,“ řekl Plesl.

Naopak svůj sestřih svěřuje manželce, která stříhala už svého otce. Kadeřnice pořadu New Look mu vlasy zkrátila a nechala moderní delší patku, což jeho manželku překvapilo. „Z toho výsledku jsem spíš taková zaražená,“ přiznala. „Má nějaké věci, které chce schovat a které chce upřednostnit a takhle já lidi stříhám. Nechci říkat, co je to citlivé místo, ale tam se nedodrželo to pravidlo a kupodivu mu to nevadilo,“ dodala Něrgešová.

Laďka Něrgešová a Jaroslav Plesl Jaroslav Plesl po proměně

Nejen že mu to nevadilo, ale dokonce byl se svou proměnou spokojen. „Myslím, že ten výsledek je skvělý,“ řekl Plesl. Stylistka se prý trefila i do jeho vkusu. „Kromě košile bych byl schopen si cokoliv z toho koupit sám. Je to trefené opravdu dobře,“ dodal.

Reprízu pořadu New Look s proměnou Jaroslava Plesla, kde jeho manželka promluvila i o ošklivé autonehodě, vysílá televize Óčko v sobotu v 17 hodin.