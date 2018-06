Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se bude podruhé ženit

"Na tom není nic tajného. Je to pravda. Ženit se budu," potvrdil Pohlreich dvojici Těžkej Pokondr spekulace o jeho druhé svatbě.

Zatím neprozradil, kdy a kde si třiačtyřicetiletou Zdeňku vezme. Svatba zřejmě proběhne v tajnosti.

Populární šéfkuchař nikdy neměl rád velkou pozornost médií a zvažoval, že už se kvůli ní na televizní obrazovky nevrátí.

Teď se ale zapojil do produkce pořadů Šéf na grilu a dalších pokračování oblíbeného Ano, šéfe! "Chtěl jsem si vyzkoušet, jak bude fungovat naše produkce. Ne, že by mi televize úplně chyběla, ale jsem rád, že to dělám. Pořád mám pocit, že mám co říct," uvedl Pohlreich.

Za svůj nový pořad o grilování prý zatím sklízí chválu. "Na Facebooku jsou výhrady, že tam byla Halina Pawlowská, což mě mrzí, protože si myslím, že je to chytrá dáma a rád s ní pracuju. Ale jinak převládají pozitivní reakce," řekl šéfkuchař, který už v televizi zažil i neúspěch s pořadem Na nože.

"Tenhle formát možná nebyl až tak povedený a zajímavý, jak jsme doufali. Asi se na to lidi nechtěli dívat, že to bylo takové zdlouhavé, toho vaření tam bylo moc," myslí si Pohlreich.