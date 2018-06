Šéfkuchař Pohlreich je vysílený, sbohem ale zatím nedává

Natáčení je pro Polreicha poměrně velký žrout času, není však v situaci, kdy by s televizí a podobnými pořady chtěl úplně seknout. "Jeden díl má sice padesát minut, ale někdy se točí i pět dní... Nejsem ale ve fázi, že bych zanevřel na Ano, šéfe!, to v žádném případě," zdůrazňuje.

Co se bude dít nyní, kdy je dotočena poslední domluvená série, není úplně jasné. Nejspíš se obě strany pokusí najít takový formát, který by vyhovoval všem. Otázkou ale zůstává, jak moc se oproti Ano, šéfe! bude lišit a jestli ho diváci ocení přízní. "Na tohle je brzy, nemám konkrétní informace, vše je ve fázi jednání a příprav," dodal Pohlreich.

O jeho pořad se paradoxně zajímá i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, podle níž je šéfkuchař příliš sprostý a Prima tím porušuje zákon.

"Čekáme, až nám bude doručeno jeho písemné vyhotovení, následně budeme postupovat dál. Cokoli komentovat je v tuto chvíli předčasné," řekla mluvčí Primy Jana Kocová. To by měla televize obdržet do dvou týdnů.

Šéfkuchař Pohlreich se doporučení rady jen směje. "Pobavilo mě to. Nechci to ale vůbec řešit. Osobně je mi to jedno, nezajímá mě to," řekl ČTK. Zdůraznil, že žádné směrnice vydávané tímto orgánem se ho nijak netýkají. "Nemohu mluvit za televizi, ani za televizní produkty. To není můj problém. Já jsem 'najatá herečka'. Pořad jsem nevyrobil. Je to jen role," uvedl.

Dodal, že vulgarismy v televizním pořadu Ano, šéfe! nejsou slyšet. "Žádné sprosté slovo tam není, všechno je 'vypípané'," vysvětlil. Připomněl, že pořád se vysílá rok a půl ve stejném formátu. "Pořád se týká oboru, který se lidí dotýká. Všichni chodí do hospody. Lidé mají šanci vidět, jak se v této zemi podniká, za jakých podmínek," dodal.

Rada o stížnostech na kuchařův vulgární slovník už jednala na několika předchozích schůzích.