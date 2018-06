Šéfkuchař Hadrbolec shání ženskou

Jak přiznal, měl zatím tři vážné vztahy, ale žádný z nich nakonec nevyšel. "Rád bych už našel tu pravou," nechal se slyšet Hadrbolec. Jeho vyvolená by rozhodně neměla trvat na tom, že chce žít v Česku, slavný kuchař má totiž zaječí úmysly. Rád by se vydal za prací znovu do světa, nejraději do Londýna, nebo Dubaje.

Stopy své práce ale zatím nechává u nás. V Brně nedávno pomáhal s otevřením jedinečného design hotelu Noem Arch spojeného s restaurací. V té dohlížel vedle jídelníčku i na vybavení interiéru.

Pásku tady při slavnostním otevření přestřihla modelka Simona Krainová s fotografem Robertem Vanem. Akci, kterou moderoval Leoš Mareš, doprovázela módní přehlídka Camily Salomon s hlavní hvězdou Dianou Kobzanovou a pěvecké vystoupení Jany Fabiánové. Ta právě slavila devětadvacáté narozeniny a dostala od Hadrbolce dort jako pro hollywoodskou hvězdu.

Mezi hosty a gratulanty byl například taneční partner Lucie Borhyové z Bailanda Petr Pik, exsuperstár Michal Michajlec, nebo malířka Sandra Hejlová.