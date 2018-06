Šéfkuchař Ramsay: Manželka mi doma zavřela kuchyň, abych zhubnul

„Tana mi řekla, že jsem přibral. A ona chce, abych si viděl na nohy. Naordinovala mi přísnou dietu. Každé ráno jsem se musel postavit na váhu," popsal Ramsay své hubnutí v pořadu Entertainment Tonight.

Jeho manželka Tana dokonce šéfkuchaři zakázala chodit do kuchyně. „Zavřela naši kuchyň a změnila ji na kumbál. To je jako by vaše žena denně řídila vaše auto a pálila spojku. Lednice byla prázdná. Teď je plná kokosového mléka," dodal Ramsay.

Manželčina snaha způsobila, že se kuchař dostal ze 101 kilogramů na 89.

Kromě diety Ramsay cvičil. Osobního trenéra má v Londýně i v Los Angeles. Po pár měsících se dostal do takové kondice, že mohl běžet triatlon a železného muže.

Ramsay si na svém vzhledu poslední dobou dost zakládá. Nedávno přiznal, že si barví vlasy. „Šedivím, takže používání trochu barvy na vlasy, což je mým marnivým pokleskem. Podíval jsem se na Roda Stewarta v jeho šestašedesáti letech, který pořád hraje naplno, jako by neměl přijít zítřek, a který pořád plodí děti, on si s vlasy hraje pořád. Tak proč bych neměl já? Nemyslím, že jsem rozmazlený, ale opravdu se zajímám o to, jak vypadám. Jestli si natáčím řasy? Ne! Jestli chodím na manikúru? Ne. Chodím do toho zatraceného solárka? Ne. Vlasy jsou bodem, v němž s hýčkáním končím,“ řekl v interview pro list The Mirror.