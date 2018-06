Děti Gordona Ramsaye nezdědí jeho miliardy. Rozhodl tak šéfkuchař

Potomci šéfkuchaře můžou v jeho poslední vůli počítat jen se symbolickou částkou. Majetek Gordona Ramsaye se přitom odhaduje v přepočtu na 3 a půl miliardy korun. „Určitě je nedostanou, ale není to myšleno ve zlém. Je to proto, aby je peníze nezkazily. S Tanou jsme souhlasili jen s jednou věcí, že dostanou 25 procent zálohy na byt, ale ne celý byt,“ řekl šéfkuchař v rozhovoru pro list The Telegraph.

Prozradil také, že jeho děti s ním nesedí v první třídě, když rodina letí na dovolenou. „Nikde zatím nepracovaly tak tvrdě, aby si to mohly dovolit. V jejich věku, při jejich velikosti, že by měly sedět v první třídě? Ne, to ne. V tom jsem opravdu přísný,“ prohlásil.

Jeho děti sice dostávají kapesné, ale musí si také samy vydělávat na brigádách. Do své luxusní restaurace je šéfkuchař vzal poprvé teprve před třemi lety. Chtěl prý chránit svůj tým a navíc by prý malé děti ještě nedokázaly ocenit kvalitu jídla a úroveň servisu a služeb.

Gordon Ramsay si Tanu vzal v roce 1996. Mají dceru Megan (19), sedmnáctiletá dvojčata Jacka a Holly a ještě dceru Matildu (15). Nejstarší dcera studuje filozofii na Oxfordu, syn chce být námořník a jeho sestra dvojče by ráda prorazila v módním byznysu. Nejmladší dcera zřejmě půjde v tatínkových stopách.