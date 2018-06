Šéf Semaforu Jiří Suchý se oženil

Informaci jako první přinesly deníky Aha! a Blesk.

Svatební obřad se za přísného utajení konal v obývacím pokoji rodinné vily Suchých v luxusní čtvrti Ořechovka v Praze 6. "Nechtěli jsme to příliš medializovat," řekla Blesku devětadvacetiletá Markéta.

Suchý, který před osmnácti lety ovdověl, deníku Aha! řekl, že s Markétou chodili osm let. "Svatbou se pro nás nic nezměnilo. Vzali jsme se vlastně kvůli tomu, že když spolu jdeme do společnosti, aby se nikdo neptal, kdo je ta dáma, která mě doprovází, a každý věděl, že to je moje žena," vysvětlil Suchý. Markétu poznal v Divadle Semafor, kde jako studentka dělala uvaděčku.

Suchý a jeho nová manželka bydlí kousek od sebe a i nadále budou každý bydlet zvlášť. "Chci mít klid pro práci, ale každý den se navštěvujeme," řekl Suchý. Dodal, že rodinu neplánují.