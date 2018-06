Šéf pokladny USA obdivuje zpěváka Voxe

Místo toho se schůzka původně plánovaná na půl hodiny protáhla na víc než 90 minut, protože diskuse o tom, jak poskytnout Africe pomoc, byla podle ministra velmi kvalitní.

"Je to seriozní člověk," řekl ministr na zpěvákovu adresu. "Bono Vox se velmi zajímá o tato témata. A víte co? Hodně o těchto záležitostech ví," prohlásil O'Neill před novináři. Připomněl, že rocková hvězda se několikrát vydala do Afriky, aby získala o tamější hospodářské a sociální situaci informace z první ruky.

Ministr se zmínil i o tom, že s Voxem plánovali společnou cestu po afrických zemích, ale že tyto plány byly překaženy teroristickými útoky proti USA loni v září. "Z cesty ale ještě nesešlo, možná k ní dojde," dodal ministr.

Bono Vox, vlastním jménem Paul Hewson, je zainteresovanými kruhy považován za hlavního mluvčího hnutí, které usiluje o zrušení dluhů rozvojového světa. Usiluje také o zrušení obchodních bariér, které působí rozvojovému hospodářství velké problémy, a zapojil se i do boje proti AIDS.