Šéf Miss ČR Moťovský měl incident s údajnou exmilenkou

Moťovský tyto spekulace rezolutně popírá. "Doneslo se ke mně, že slečna Mesarošová prohlašuje, že na akci nesměla kvůli mně, protože jsem se na ni chystal i se svou manželkou. Není to pravda, i když přiznávám, že bych se s ní nerad ještě někdy někde viděl," řekl Moťovský s tím, že Mesarošovou vyškrtl ze seznamu hostů sám pořadatel akce.



Dominika Mesarošová

Na Look VIP marina party v Občanské plovárně byl šéf Miss ČR opravdu s manželkou a přáteli. Faktem je, že informace o přítomnosti Mesarošové, s níž údajně podle samotné Mesarošové prožil milostný románek, majitele Miss ČR rozrušila natolik, že podnik s manželkou okamžitě opustil. Nepočkal si ani na dražbu obrazu úřadující miss Zuzany Jandové, která vynesla Nadačnímu fondu Bohemia šedesát pět tisíc korun.

Mesarošová ale trvá na svém a veřejně prohlašuje, že se s Moťovským před časem sblížila. "Poznali jsme se na jedné přehlídce, vyměnili jsme si čísla a pak se pan Moťovský ozval," vypráví modelka. "Už při první schůzce mi ale řekl, že je ženatý a že má dceru, ale já jsem do toho nechtěla jít. Za tím si budu stát. Když to skončilo, řekli jsme si, že to necháme vyšumět, ale když se ho pak média ptala, jestli se známe, tak to zapřel s tím, že se v Praze dá lehce přijít ke slečně, a to se mě dotklo," dodává Mesarošová.



Manželé Moťovští s dcerou

Moťovský diplomaticky používá větu Livie Klausové, která před časem musela kvůli údajné nevěře svého manžela čelit podobné situaci. "Každý občas jede na červenou. Záležitost s ní je pro mě už ale opravdu uzavřená a odmítám poslouchat názory, že jsem jí koupil auto, abych jí zavřel pusu a podobně. Jestli jsem někdy někomu něco koupil, byla to moje rodina. A auto má ode mne jen moje žena," uzavírá šéf Miss České republiky.