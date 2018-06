Šéf Microsoftu chce přispět na dobročinnost

Žebříček boháčů

(údaje v dolarech) "Pracující" miliardáři šéf společnosti Microsoft Bill Gates 90 miliard investor Warren Buffett 36 miliard Paul Allen 30 miliard prezident společnosti Microsoft Steven Ballmer 19,5 miliard vlastníci švýcarské společnosti Roche, rodiny Hoffmana Oeriho a Sacherovi 17 miliard Nejmladší boháč čtyřiatřicetiletý Michael Dell, prezident stejnojmenné počítačové společnosti 16,5 miliard Monarchové a diktátoři brunejský sultán 30 miliard saúdskoarabský král Fahd 28 miliard britská královna Alžběta 16 miliard (osobní bohatství 450 milionů) irácký diktátor Saddám Husajn 6 miliard nizozemská královna Beatrix 5,2 miliardy syrský prezident Háfiz Asad 2 miliardy

Noviny připomínají, že jde o vůbec nejvelkorysejší dobročinný dar, který byl kdy poskytnut, a dodávají, že cíle, kam bude částka směřovat, budou oznámeny v následujících třech měsících.Současně bude zveřejněna i řada nových programů, které chce Gatesova nadace otevřít."Můj syn byl kvůli svému bohatství pod neustálou kritikou," řekl listu Gates starší. Nyní už jsem v tomto směru optimističtější, protože teď jsme se zbavili poukazování na to, že je málo velkorysý. Hodně nás to mrzelo,"dodal.Celkový majetek Gatese mladšího se v současnosti odhaduje na 90 miliard dolarů. Dar má pokrýt náklady spojené s vývojem a výrobou vakcín proti nakažlivým chorobám.Billův otec, kterému je 73 let, se listu svěřil, že podnětem k takovému daru byla pro jeho syna šokující chudoba, s níž se setkal v rozvojových zemích.Sunday Times ale upozorňují, že Gatesovi kritici asi jen tak nezmlknou, protože už teď poukazují, že jeho snahou je snížit charitativními dary svůj daňový základ.