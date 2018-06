Šéf mě obtěžuje. Dám ho k soudu!

Tři manažeři si povídají, co následovalo, když plácli po zadku svou sekretářku. Američan: Soud rozhodl, že musím zaplatit půl milionu dolarů. Ital: Soud řekl, že to bylo jen kamarádské gesto. Čech: Proč bych kvůli tomu měl jít k soudu?

Pozor, tohle není anekdota. Názory na to, co je nevhodné sexuální obtěžování, se pořádně liší. Od 1. března přitom u nás začíná platit přísnější zákon.

Pánové a dámy, kterým občas v práci ujedou z pusy lechtivé poznámky ke kolegům, by si tedy měli dát jako povinnou četbu zprávu Equal Employment Opportunity Commision - organizace, která sleduje, jestli Američané nejsou diskriminováni v práci.

Tak například: v druhé polovině sedmdesátých let soud v Dallasu rozhodl, že jistý šéf musí své sekretářce jako odškodné za sexuální obtěžování zaplatit osmnáct tisíc dolarů. To byl jeden z prvních případů, kdy se soud takovým problémem vůbec zabýval.

O necelých deset let později vysoudilo několik žen na obchodním řetězci Wall Mart za stejnou věc už celkem padesát milionů. Raketový nárůst výšky odškodného americké firmy polekal.

Od začátku devadesátých let se proto nechávají pojišťovat pro případy, kdy budou muset za sexuální obtěžování mezi svými zaměstnanci platit. Nemalá částka určená na tyto kauzy dnes tvoří kolonku v rozpočtu snad každé větší americké firmy. K placení už byli odsouzeni giganti obklopené prvotřídními právníky, jako je Ford, Mitsubishi, American Express...

A proč za své pracovníky platí i firmy? Jestliže někdo ze zaměstnanců oznámí vedení firmy, že se v práci cítí diskriminován, společnost je povinna to řešit. Pokud to neudělá nebo se diskriminovanému zaměstnanci zdá, že nebyla na jeho straně, jde už pak jen o to přesvědčit o tom i soud. Jaká finanční lahůdka pro mazané advokáty!

Nemrava Schwarzenegger

"Mám fakticky potvrzeno, že když žena projde kolem staveniště a nikdo na ni nezapíská, vrátí se a chodí kolem tak dlouho, než někdo pískne." Kdo to řekl?

Mistr zedníkovi mezi čtvrtým a pátým pivem?Nikoliv. Newyorský starosta Michael Bloomberg.

Za to, že údajně své spolupracovnice urážel, byl několikrát žalován a platil pokuty. Žalobě čelil i Arnold Schwarzenegger. Jistá Rhona Millerová, která pracovala ve filmovém štábu, popsala před soudem, co se dělo při natáčení Terminátora. "Chodil za mnou do karavanu, dotýkal se mě a neustále komentoval moje oblečení..." Soud jí však neuvěřil. Vypadalo to, že se ze známého herce jen snaží vytřískat peníze.

chwarzeneggerovi, bohužel, už navždy zůstane nálepka poněkud oplzlého nemravy. Však mu ji také pořádně připomínali jeho političtí odpůrci, když kandidoval na guvernéra. Co na tom, že podle soudu nic neprovedl?

Pikantní skandálek však zažil Hollywood, když filmovou hvězdu Elizabeth Taylorovou zažaloval její zahradník. Ji i jejího správce. Za to, že ho správce sexuálně obtěžoval a paní domu tomu prý nečinně přihlížela. Ani on však neuspěl. Soud rozhodl, že se jí tím chtěl pomstít za to, že ho propustila.



Odvážná tramvajačka



Jak vypadá sexuální obtěžování v českých poměrech? Slečna pracuje jako řidička tramvaje. Jednou si tak vykračuje k té své a potká nadřízeného. "Jak to, že nemáte kravatu?" ptá se jí přísně.

Proč zase otravuje kvůli hlouposti? pomyslí si tramvajačka a snaživě vysvětluje cosi v tom smyslu, že je v podniku veřejným tajemstvím, že někteří tuto část stejnokroje nevyfasovali. Vůbec nemá náladu to řešit.Taková mladá a tak drzá, pomyslí si její nadřízený a nahlas říká: "Sepíšeme to v kanceláři."Jdou tam. Jsou sami. Pekelně dusná atmosféra.

Náhle muž do slečny v úzké kanceláři narazí ramenem. "Co si to dovolujete?" naštve se dotyčná, která je už tak vytočená, že by dneska raději do tramvaje vůbec neměla sedat. No počkej, ty netýkavko - rozčilí se šéf. "Na vás se nesmí sahat?" říká s ironickým úsměvem a hned tu nedůtklivou blondýnu chytá kolem ramen. Přitahuje si ji k sobě, přimáčkne, objímá ji...

Šok! Ta ženská ho vztekle odstrkuje a křičí něco o právnících a soudu. Uběhne pár měsíců a pošťačka nese obsílku. Advokát situaci popisuje v žalobě jako sexuální obtěžování - dotyčná totiž tvrdí, že ji tiskl tak, až se ňadry dotýkala jeho těla. "Ježíšmarjá, jen jsem ji přátelsky v žertu objal," tvrdí žalovaný.

Verdikt soudu je nejasný. O sexuální obtěžování sice nešlo, jednání šéfa však označil za nevhodné. Slečna je přesto spokojena. Ukázala, že si jen tak něco nenechá líbit. A byly i další případy...

Marie Vojtková měla dobré místo v Komerční bance. Jenom její nadřízený měl pořád trapné poznámky, občas po ní šmátral rukama. Stěžovala si. Nikdo jí nevěřil. Kolegyně říkaly: Máš pravdu, ale radši na to kašli, nebudeme se do toho plést. Nakonec z banky odešla. Krátce poté šéfové toho muže sesadili z funkce. Stěžovala si totiž na něj další žena.

Skandál zažila i olomoucká univerzita. Studentka přírodovědecké fakulty Dagmar Fryšánková oznámila na policii, že ji obtěžuje odborný asistent. Ve skladu učebnic se ji prý nakonec pokusil znásilnit. Soud jí uvěřil a mladý muž dostal podmínku. "Neměla nosit tak krátké sukně," stěžoval si.

A další kauza. Pražští soudci mají na stole případ vojenského důstojníka, kterého žalují tři podřízené, že jim dělal nemravné návrhy a osahával je. Protože nosí uniformu, má to těžší - na takový případ pamatuje přímo trestní zákon - je to porušování práv a základních svobod vojáka.



Jak chceš, holčičko



Tak teď hezky popořádku. Co mě čeká, když už to můj šéf přehání a mám toho dost? Dejme tomu, že je mi šestadvacet, mám před svatbou a o místo asistentky v zahraniční firmě nechci přijít. Bodejť, bydlím v Bruntále, a zavadit tam o takovou práci se rovná téměř zázraku.

Když mě šéf poprvé objal u počítače kolem ramen, nebylo mi to divné. Je to takový ten typ věčně dobře naladěného humoristy. Chrlí jeden vtip za druhým. Ty vtipy se stále častěji týkaly ženských výstřihů a postelových záležitostí. "Je to úchyl," vysvětlila mi jednou při obědě zkušenější kolegyně.

Když mi šmátral po kolenou, poprvé jsem mu řekla, aby toho nechal. Opakovalo se to vícekrát. Ale když na služební cestě zastavil auto na odlehlé cestě, vyděsila jsem se. "No, jak chceš, holčičko..." O Vánocích jsem nedostala prémie. Pak jsem se dozvěděla, že na moje místo hledá jinou. Nic mi o tom neřekl.

Ano, přesná situace, jakou má na mysli Michaela Marksová-Tominová ze společnosti Gender studies, která se zabývá dodržováním stejných podmínek pro ženy i muže. "Sexuální obtěžování na pracovišti je vydírání a uplatňování moci osobou, která se vůči oběti nachází v nadřízeném postavení. Odmítnutí sexuálních návrhů může mít negativní dopad na její kariéru či pracovní podmínky. Může vzniknout atmosféra, že je oběti prakticky znemožněno do zaměstnání chodit."

No dobře, ale co mám dělat? Cestou z práce se zastavuji na policii. "Sexuálně vás obtěžujou, slečinko?" říká pobaveně policista asi tak mého věku a další klučina se zájmem vykukuje zpoza rohu, aby si mě také prohlédl. "A to chcete sepsat?" "No, já nevím, jak se to v takových případech dělá." "A ublížil vám ten muž? Zranil vás?" "Ne, to ne." "Tak to se raději poraďte s právníkem."

Volám na linku důvěry. Tam mi radí, ať se obrátím na nadšéfa mého šéfa. Volám do Prahy. Musím to napsat písemně. Co když se to můj šéf dozví? Už to ví. Řve na mě, že jsem kráva a že mě zničí. Jdu domů a máma mi telefonuje, jestli jsem se nezbláznila. Prý mi celý Bruntál říká Lewinská a baví se tím, že jsem spala s tím tlustým tátou tří dětí. Přijímám raději výpověď a jsem ráda, že mi dal dvouměsíční odstupné. Kolegyně říkají, že jsem borec. Už třetí měsíc hledám práci. Uvažuju, že se přestěhuju do Prahy.



Hrozí lavina žalob?



Přísloví našich babiček "jiný kraj, jiný mrav" platí. Z průzkumu britského časopisu Top Sante vyplývá, že více než osmdesát procent Angličanek se cítí polichoceno, když jim kolega pochválí šaty, řekne, že jim to sluší, nebo je pozve na večeři. Téměř třicet procent dotazovaných žen uvedlo, že měly románek se svým kolegou nebo šéfem. Poznámky s erotickým podtextem na pracovišti nepovažují za nic pobuřujícího, naopak, přispívají prý k veselejší a přátelské atmosféře. Pokud se Angličanky jen tak nedělaly zajímavými, vypadá to, že jsou ještě méně prudérní než Češky.

Ty totiž, tedy většina z těch dotázaných, ve zprávě z průzkumu agentury GfK uvedly, že za sexuální obtěžování nepovažují vyprávění oplzlých vtipů, vyzývavé pohledy ani objímání kolem ramen. Dokonce jim ani nevadí, když někdo v kanceláři nebo v dílně vylepuje plakáty s obnaženými těly. "Když jsem přišel do firmy, kolegové mě upozornili, ať ženy nepouštím první do dveří a nepomáhám jim do kabátu. Je to prý diskriminace." Ano, tohle je oblíbená historka českých mužů, kteří se vrátili ze Spojených států.

Ale poslechněme si třeba zkušenost ze sousedního Slovenska. Takhle ji v rozhovoru pro MF DNES před časem popsala Jitka Obzinová, bývalá televizní moderátorka, nyní ředitelka výroby slovenské televize Joj: "Překračují moje kruhy, stoupají si blízko a jsou hodně bezprostřední. Chytají mě pod paží nebo kolem ramen. Zpočátku jsem byla zděšená. Ale pak jsem zjistila, že to dělají naprosto běžně a že to není obtěžování či sexuální harašení." A v tom je hlavní problém.

Co jednomu připadá jako nemístné obtěžování, je pro jiného přátelské laškování.

Novela zákoníku práce, která bude platit od března, zpřesňuje, co tedy zasluhuje trest. "Neočekávejme, že se tím spustí vlna žalob," říká Michaela Marksová-Tominová. "Ale pokud se žena dostane do situace, že ji šéf například nedá prémie, když se s ním nevyspí, novela jí pomůže, jak se bránit. Zvládne to však jen žena velmi odvážná. U nás je totiž zatím spíše atmosféra, že jí většina mužů i žen nebude věřit."



Harašení podle Škvoreckého

Angličtina má výraz sexual harassment, čeština sexuální harašení. Jenže přesný překlad by měl znít spíše obtěžování, slovo harašení je poněkud nesmyslné. Navíc leží v žaludku feministkám, které se zlobí, že celý problém jen zlehčuje a ironizuje. Kde se harašení vlastně vzalo? Jako první ho použil spisovatel Josef Škvorecký a je mu připisováno, že ho vymyslel.

V roce 1992 publikoval v Respektu článek s názvem Dobrodružství amerického feminismu, ve kterém se zabývá tím, že ve Spojených státech přibývá organizací a spolků, které se starají o dodržování práv homosexuálů, národnostních menšin, zločinců a příslušníků řady dalších menšin. Ale kdo se stará o práva normálních, obyčejných lidí? ptá se Škvorecký. Právě v této souvislosti v žertu přeložil výraz harassment jako harašení. A to se stalo běžně používaným slovem.



Demi, Michael a zákoník práce

Představme si problém z filmu Skandální odhalení v české firmě. Demi Moorová tvrdě najíždí na Michaela Douglase. On, šťastně ženatý, neví kudy kam. Fešná šéfová ho sice přitahuje, ale románek si s ní nechce začít. Jenže ona si ho zve na schůzky do kanceláře pozdě večer, servíruje přitom víno, šmátrá mu po kalhotách...

Je březen a Michael si hledá příslušný nový paragraf v zákoníku práce. Jasně. To, co provádí Demi, se nesmí. Příslušný paragraf přesně určuje, že nesmí dělat nic, co je zaměstnancem vnímáno jako nevhodné, nevítané nebo urážlivé... A jsou tam uvedeny i způsoby, jak se bránit. Michael jde za šéfem. Ten je povinen podle novely zjednat nápravu. Tedy promluvit s Demi. "Zbláznil ses? Taková kočka. Všichni chlapi ve firmě by ti záviděli, ty moulo," slyší.

Druhý den ráno je Demi evidentně naštvaná. Zavolá si ho na kobereček, proč včera neodevzdal práci. "Ale chtěla jsi ji až v pátek. Je středa..." "Nesmysl. Máš po prémiích." Šéf ho pozve na oběd s příslibem, že to s Demi "nějak" vyřeší. Nastává pracovní teror. Michael se nevzdává a jde na úřad práce. Tam ohlásí, že se šéf jeho oznámením dostatečně nezabýval. Do firmy přichází kontrola. Společnosti hrozí pokuta až milion korun. Demi může přijít o čtyři svoje platy nebo dostat výpověď. Úředníci říkají: Tvrzení proti tvrzení.

Michael využívá poslední možnost. Radí se s advokátem a podává k soudu žalobu. Demi a firma jsou v horší pozici než on - podle zákona se musí obhájit, tedy dokázat, že Michael nemá pravdu. Tak nějak by se od března měly vyvíjet podobné případy. Feministky jásají - konečně se lidé nebudou bát ozvat. Právníci se děsí - každý, kdo se bude chtít někomu pomstít, nařkne ho ze sexuálního obtěžování.



Na co si dát pozor!

Thle chování je ve Spojených státech považováno za diskriminaci žen až obtěžování se sexuálním podtextem:



* Pomáhání ženě do kabátu. Letmý dotek může být závadný.

* Vyvěšování plakátů s poloodhalenými ženami na pracovišti. Vadí i krasavice na obrazovce počítače.

* Slova typu "dneska ti to sluší" nebo "to je hezká sukně".

* Jakýkoliv dotyk, přílišné naklánění se jeden k druhému při společné práci.

* Dívání se, dvojnásob to platí u byť jen letmých pohledů na choulostivá místa, jako je výstřih.