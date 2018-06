Šéf archeologů našel při rybaření prastarý člun

"Poté, co jsem kládu ze všech stran prohlédl, tušil jsem, že mám před sebou historickou senzaci," podotkl badatel, který šéfuje Vlastivědnému muzeu v Olomouci.

Archeologové tvrdí, že loď je na střední a severní Moravě naprostým unikátem, nevědí však ještě její přesné stáří. "Na podobných člunech se proháněli lidé od mladší doby kamenné až po novověk, podle prvních poznatků se dá předpokládat, že loď pamatuje nejméně slovanské osídlení," míní Peška.

On i jeho kolegové ale koketují s myšlenkou, že deset metrů dlouhý a metr široký z dubu vydlabaný člun by mohl být i o několik tisíc let starší. V okolí štěrkoviště totiž objevili archeologové před pár desítkami let významné stopy po osídlení z mladší a pozdní doby kamenné (zhruba 7000 - 4000 před naším letopočtem). O tom však budou muset rozhodnout experti v laboratořích.

Olomoučtí archeologové se snažili dostat už o víkendu člun z vody, ale po marných pokusech, kdy hrozilo poškození lodi, v pondělí přivolali na pomoc "žabí muže" a remorkér místních těžařů a odtáhli unikát k přístupnějšímu břehu. Badatelé mají signály, že v okolí se nacházejí ještě další prastará plavidla, kterým "pomohly vyplavat" na hladinu předloňské povodně.