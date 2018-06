Sedmina amerických dětí žije v rizikových rodinách

Mnoho Američanů prožívá dětství aspoň s jedním z těchto faktorů, ale 9,2 miliónu dětí ovlivňují čtyři nebo víc rizikových hledisek."Potýkat se s jakýmkoli z těchto problémů je výzva, ale tam, kde se tyto faktory kombinují, posilují se navzájem a vytvářejí rizikové prostředí, které redukuje dlouhodobě zdravý vývoj dítěte," uvádí studie.Děti z rodin s kombinovanými rizikovými faktory v dalším životě selžou s větší pravděpodobností než ostatní. Například mezi čtyřletými dětmi z rodin s několika rizikovými faktory bylo dvakrát víc poruch koncentrace, třikrát víc komunikačních potíží a pětkrát víc zdravotních potíží než mezi dětmi z funkčních rodin.Rodiny, kde se vyskytují víc než čtyři rizikové faktory, si zaslouží podle studie zvláštní pozornost a intervenci.Nejvíc dětí žije v problematických rodinách v USA v Kalifornii (1,5 miliónu) a nejméně ve státě Wyoming (10.000). Největší procento ohrožené dětské populace je v distriktu Columbia, kde žije v problematických podmínkách 39 procent dětí. Na dalších místech jsou s 22 a 21 procenty Louisiana a Mississippi. Nejmenší procento ohrožených dětí je v Utahu, kde je to pouze pět procent dětské populace.Problematičnost je v USA vyšší v rodinách černochů a hispánců než v rodinách bělochů. Skoro 30 procent černošských a 25 procent hispánských dětí patří do vysoce rizikové kategorie. Mezi bělochy do ní patří v USA pouze šest procent dětí.Jedno ze čtyř dětí z rizikového prostředí pochází z venkovských oblastí a jedno ze tří žije v chudinských městských čtvrtích.