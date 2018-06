Sedmdesátnice Raquel Welchová: Mám krásnější obličej než dřív

Herečka se objevila na party v Los Angeles a všechny okouzlila v šatech, které zvýraznily její přednosti. Welchová se prý snaží stárnout s grácií. Často se objevuje v reklamách na kosmetiku, před dvěma lety natočila reklamu na sluneční brýle.

"Mám své fotografie, když mi bylo 23 nebo 24, a říkám si: 'Ach můj bože, kdysi jsem opravdu byla tak štíhlá!' Ale myslím, že můj obličej teď vypadá líp," řekla herečka.

Rquel Welchová byla sex symbolem 60. a 70. let.

"Když se jako stárnoucí sex symbol už po 60 nemůžete bavit, nevím, co s vámi bude," zažertovala před třemi lety Welchová.

Herečka si při výšce 168 centimetrů údajně stále udržuje míry 93-59-89. Za svoji postavu vděčí i přísnému jídelníčku bez soli, cukru a kofeinu. Snídá vaječné bílky a obilniny, po šesté hodině večer už nejí a pravidelně cvičí jógu. Plastické operace a botox prý nezavrhuje, ale jen v krajním případě.

Rquel Welchová ve filmu One Million Years B.C. (Milion let před Kristem) z roku 1966

Bývalá miss se původně živila jako servírka, ale brzy prorazila ve filmu. Herečka byla magazínem Playboy zvolena Nejžádanější ženou 70. let. Proslavila ji scéna v snímku One Million Years B.C. (Milion let před Kristem) z roku 1966, kde spoře oděná vychází z moře.

Welchová se ve filmech nebála provokovat a v roce 1969 natočila jednu z prvních erotických scén s Jimem Brownem v snímku 100 pušek. Ve filmu Zvíře byl zase jejím hereckým partnerem Jean-Paul Belmondo.

Držitelka zlatého glóbu z roku 1974 za roli ve filmu Tři mušketýři se v 80. letech prosadila hlavně coby trenérka fitnessu, podobně jako její kolegyně Jane Fondová.

Welchová byla čtyřikrát vdaná. Má jednapadesátiletého syna Damona a o dva roky mladší dceru Tahnee.