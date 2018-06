Sedmdesátnice Aretha Franklinová zrušila svatbu, šla na to prý zhurta

Devětašedesátiletá královna soulu si měla brát v létě přítele Williama "Willie" Wilkersona.

"Will a já jsme se rozhodli, že postupujeme trochu moc rychle a že je spousta věcí, které jsme pořádně nepromysleli. Tentokrát nebude žádná svatba," uvedli Franklinová a Wilkerson ve společném prohlášení.

Aretha Franklinová na oslavě svých 69. narozenin

Oba také nehodlají celou věc dál komentovat kvůli velmi osobní a citlivé povaze celé věci. Z prohlášení ale není patrné, zda zůstávají spolu jako pár.

Dvakrát rozvedená zpěvačka a Wilkerson se měli brát v červnu nebo v červenci na pláži v Miami. Svatební oslava měla být na jachtě (více čtěte zde).

Arteha Franklinová je držitelkou několika cen Grammy. Mezi její největší hity patří Respect, Think či (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.