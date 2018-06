Sedmdesátiletý Gott prosí: Konečně mě kritizujte

"Začněte mě konečně kritizovat, už mám toho šmajchlování dost!" prohlásil na premiéře, na kterou dorazil s manželkou Ivanou a dcerou Charlotkou. V Lucerně se ovšem žádné kritiky nedočkal. Po skončení filmu se naopak sálem rozezněl mohutný potlesk a ačkoli to v kině nebývá zvykem, publikum tentokrát vyjádřilo spokojenost i povstáním. Všichni pozvaní spolupracovníci, přátelé a kamarádi na základě filmu pěli na Božského Karla opět jen samé ódy. A spousta z nich se díky filmu dozvěděla i něco, co o něm dosud nevěděla.

Petra Jandu například zarazil Gottův vztah k dětem. "Překvapilo mě, jak s nimi hezky funguje, jak si s nimi hraje. Taky jsem ho nikdy neviděl u malířského stojanu a novinkou pro mě byly i jeho cesty za poslední rok, kdy navštívil Izrael, Kanadu, Norsko a Německo. Standing ovation jsem v kině dlouho nezažil, ale bylo to zasloužené, film je opravdu pěkný," konstatuje Janda.

U filmu slzela dojetím jeho těhotná manželka Alice a o pár míst dál také těhotná Ilona Csáková. "Já to říkala, že mě teď v těhotenství všechno dojímá. Tenhle film byl ale nádherný a slzy jsem prostě udržet nemohla. Je to velmi příjemný dokument, který Karla ukazuje jako člověka vzdělaného, pracovitého, pozitivního, skromného se smyslem pro humor. Můžete si s ním zavzpomínat, procestovat kus světa, zasmát se i zatlačit slzu, ale i prožít jeho megaslávu. Pohladilo mi to duši," přiznala zpěvačka. Na premiéru přivedla i svého partnera Radka Voneše a oficiálně tak konečně představila otce svého očekávaného dítěte.

Spokojený Gott vtipně poznamenal, že dalším, o kom by se mohl natočit podobný film, by mohl být Petr Janda a Olympic. A co na to Janda? "Líbí se mi trend točení lidí, co toho mají hodně za sebou a něco dokázali. Někdo s kariérou skončí a nikdo si toho ani nevšimne, jen ti největší sekáči dokáži něco říct i v sedmdesáti letech, což je famózní. Karel má plné haly i v tomhle věku a to je na tom právě to famózní. Já ještě uvidím, jestli to dotáhnu do sedmdesáti a jestli o sobě taky nechám něco natočit."

V Lucerně se to slavnými tvářemi jen hemžilo. Nechyběli například Jitka Zelenková, Ladislav Štaidl, Jiří Adamec s manželkou Janou, Vojta Kotek nebo Leoš Mareš. Na tátu se byla podívat i nemanželská dcera Lucie. Gott si odtud odnášel obrovskou kytici, kterou dostal na úvod filmu k narozeninám od ředitele Novy Petra Dvořáka. "Vy jste mě ostaršili, do narozenin je ještě daleko," zlobil se naoko Gott. K jubileu si především přeje, aby sloužilo zdraví jemu i celé jeho rodině.