Sedmdesátiletá modelka zastínila i mladší kolegyně

Veruschka von Lehndorff je německá modelka a herečka. I přes svůj vyšší věk se objevila na týdnu módy v Berlíně a předváděla kolekci od návrhářky Anji Gockelové. Loni se objevila také na londýnském týdnu módy.

Topmodelka šedesátých let stárne s grácií a miluje své vrásky. I proto je pořád vyhledávanou modelkou. Nejstarší aktivní modelkou je ale Američanka Carmen Dell'Orefice, které je 80 (více zde).

Veruschka von Lehndorff pochází ze šlechtické rodiny. Když jí bylo pět, jejího otce popravili za účast na spiknutí a pokus o atentát na Adolfa Hitlera. Rodina pak do konce druhé světové války žila v pracovních táborech.

Veruschka později vystudovala umění, a když jí bylo dvacet, ve Florencii ji objevil fotograf Ugo Mulas. Fotila v Paříži a v roce 1961 se přestěhovala do New Yorku. Pak se ale vrátila do Mnichova.

Veruschka von Lehndorff byla populární hlavně v šedesátých letech.

Na vrcholu své kariéry v sedmdesátých letech vydělávala až 10 tisíc dolarů za den. Po neshodách s šéfkou magazínu Vogue v roce 1975 odešla z módního průmyslu, ale příležitostně se pořád objevuje coby modelka na přehlídkách. Na kontě má několik filmů a v bondovce Casino Royal s Danielem Craigem si zahrála hraběnku von Wallenstein.