Sedm divů a sedm astrologických planet starověku (1)

Výčet sedmi takzvaných starověkých divů světa, tak jak je zpravidla uváděn v současné literatuře, respektuje ve své posloupnosti v podstatě dobu jejich vzniku: egyptské pyramidy, visuté zahrady Semiramidiny, Artemidin chrám v Efesu, Feidiova socha Dia v Olympii, Mauzoleum v Halikarnássu, kolos na Rhodu a maják na Faru. Tento soupis však nebyl vždy takto ustálený. Naproti tomu řady sedmi planet tradiční astrologie, mezi něž je řazeno i slunce s Lunou, známe pouze dvě: známější babylónskou (chaldejskou) a egyptskou. Při porovnávání sedmi divů světa s astrologickými charakteristikami sedmi planet, k nimž se je pokusíme analogicky přiřazovat, se přidržíme babylónské planetání řady, začínající nejvzdálenějším Saturnem a končící Lunou. Nebudeme tedy řadit jednotlivé divy světa podle toho, jak postupně vznikaly. Existuje totiž důvodné podezření, že výběr sedmi divů světa souvisel již v antice se sedmicí tehdy známých planet, a že tudíž nejde o výbor náhodný, ale uvážený, odpovídající jejich astrologickým charakteristikám. Tak tomu bylo ostatně i u přiřazování jiných věcí k sedmi planetám ve staré nauce o astrologických souvztažnostech, korespondencích a signaturách, zvané melothesie.Pyramidy v Egyptě představují nejstarší ze sedmi divů antického světa, a pokud jde o pyramidy u Memfidy (staroegyptského Mennoferu) poblíž dnešní Káhiry, které uvažuje ve svém spisku starověký autor Filón z Byzantia, pak tyto tři pyramidy, které nechali postupně vystavět faraonové 4. dynastie Chufu (řec. Cheops), Rachev (řec. Chefren) a Menkaure (řec. Mykerinos), jsou také jediným ze sedmi divů, který se paradoxně zachoval dodnes v relativní úplnosti. V ětšina ostatních buď nenávratně zmizela, nebo se zachovaly pouze jejich trosky, popisy nebo schematická vyobrazení. Někteří autoři považují na rozdíl od Filóna za div světa všechny egyptské pyramidy. T ěch bylo podle odhadu archeologů kolem stovky a dnes je jich známo již jen asi sedmdesát. Jiní autoři se naopak zaměřují výhradně na jedinou pyramidu - Chufuovu. Tajemství Chufuovy V elké pyramidy provokuje tyto »pyramidology« k hledání všeho možného i nemožného v jejím nitru, mimo jiné třeba i podrobného časového měřítka dějin, sahajícího do minulosti i do budoucnosti. Není divu, vždyť už staré arabské přísloví praví, že »Všechno na světě se bojí času, ale čas má strach z pyramid«. Právě čas je kategorií, která nám umožní najít tušenou souvislost mezi tímto nejstarším z divů světa a některou ze sedmi planet tradiční astrologie. Planetou, která v astrologickém systému zastupuje čas, je Saturn. Je považována za planetu generační, neboť její oběžná doba je zhruba 29,5 roku. Její jméno bylo odvozeno od italického boha zemědělství, kterým byl Saturnus, jehož hlavním atributem byl srp, někdy zobrazovaný také jako kosa. Zemědělství bylo, jak známo, odjakživa přímo závislé na čase, a to byl také hlavní důvod vzniku kalendáře již v nejstarších usedlých neolitických kulturách. Antičtí mytologové ztotožnili Saturna s řeckým Kronem, jedním ze dvanácti titánů, který se ujal vlády nad světem po tom, co svým srpem vykastroval svého otce a předchůdce - boha nebe Urana, manžela Gáie - bohyně země. Planeta Saturn bývala zobrazována v personifikované podobě vždy jako velmi starý a někdy i sešlý, ale přitom odolný muž, což opět odpovídá nejstaršímu ze sedmi divů světa - pyramidám. Saturn má v astrologii vztah k zemskému živlu a rovněž pyramidy, královské hrobky zpravidla jehlanovitého tvaru, symbolizovaly v obecné rovině prvotní pahorek, který se po stvoření světa vynořil z pravodstva, aby na něm posléze mohl vzniknout život.