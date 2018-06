Šedivé vlasy se stanou minulostí

Předčasné ztrátě vlasového pigmentu se zřejmě budou moci úspěšně bránit. Zcela náhodně totiž přišli francouzští vědci z univerzity v francouzském Bordeaux na to, že podávání preparátu Glivec, jenž slouží k potlačování leukémie, mělo ještě neočekávané vedlejší účinky. U devíti ze sto třiceti tří pacientů se začalo vlasům vracet jejich původní zabarvení. Příčinu se zatím zjistit nepodařilo.

Objev zaujal i lékaře ze Spojených států. Doktor Brian Druker z lékařského institutu v Portlandu zůstává pro jistotu skeptický: "Bohužel nejde o žádný zázračný prostředek. Zdravý člověk, který by začal nekontrolovaně brát tento lék, si může nenávratně poškodit játra či narušit krevní obraz." Nicméně ani on nepopírá, že jde vlastně o první krok, jenž by v konečném efektu mohl výzkumníky dovést ke skutečně "pravé a zaručené" tabletce proti předčasnému šedivění. Nelze se proto divit, že se do hledání zdravotně nezávadného přípravku zapojili nejen lékaři, ale také odborníci z četných kosmetických firem. Finanční efekt by totiž mohl překonat i jejich nejdivočejší představy.





Letošní jarní módě sice vládnou krátké sestřihy, ale ani dlouhé vlasy nezapadly. Vzniká další účes na večer. Trvalá se už opravdu nenosí. Už prý jen 35 procent mužů dává přednost blondýnkám, zato více než polovina tmavovláskám! Vlasy, které rostly třicetileté Monice Burešové z Mostu 10 let, by jí mohla závidět snad každá žena. Vlasy jsou dlouhé 139 centimetrů. Občas se prý přiskřípnou do dveří auta nebo skončí mezi zipem. Monika nosí většinou masivní cop, vlasy si rozpouští hlavně na společenské akce. (8. dubna 2002) Vlasy