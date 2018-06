Sedí Rosenberg kvůli uklízečce?

Deník Šíp přinesl informaci, že český pornoherec a podnikatel ve stejné branži Robert Rosenberg, který společně se svou manželkou Žanetou a asistentem Martinem Patzeltem pobývá od 10. října ve vazbě, byl zatčen na základě udání vlastní uklízečky.

Rosenbergovi, který je obviněn z obchodu s lidmi (a údajně i z loupeže), podle Šípu jeho slovenská pomocnice vykradla dům a on si následně vynahradil škodu po svém.

"Říká se, že mezi věcmi, co u nich vzala, byly i peníze. Když si Rosenbergovi brali ukradené věci, tak už je neměla. Chtěli je zpátky, tak vymysleli, že s ní natočí porno, které potom prodají. Ona za to nedostala nic, a to ji naštvalo. Proto je práskla," řekla Šípu pornoherečka Sara Ferrari.

Podle vyjádření další nejmenované pornoherečky Rosenbergovi při získávání svého odcizeného majetku zpět použili násilí, a tak si vyfasovali i obvinění z loupeže.