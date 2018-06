Šedesátník Stallone je pořád ve formě, ukázal vypracované tělo

Snímek Bullet To The Head bude mít premiéru příští rok a Stallone v něm hraje nájemného vraha z New Orleans, jenž spojí síly s mladým policejním detektivem, aby spolu vyšetřili sérii vražd, jejich stopy vedou i do nejvyšších kruhů ve Washingtonu.

Nesmí samozřejmě chybět akční záběry, na kterých herec vystavuje na odiv své svaly, které jsou ještě vypracovanější, než když točil Rockyho. O legendárním boxerovi dokonce chystá muzikál (více čtěte zde).

Kromě hraní se věnuje také módě. Vyvíjí vlastní značku oděvů, kterou by upoutal lidi nakloněné jeho stylu oblékání. Módní značka Sly nabídne džíny, trička, spodní prádlo a hodinky. Vše prý bude inspirováno Sylvesterovými nejslavnějšími postavami Rambem a Rockym.

"Říkal jsem si, že je nejvyšší čas pro tento projekt. Žiju život, v němž vím, co funguje a co ne. A oblečení je první věc, kterou tvoříte postavu," řekl Stallone magazínu Men´s Week.

Sly přitom nemá být žádnou značkou pro supermarkety, Stallone hodlá spektrum produktů rozšířit o brýle, kosmetiku, atletické oblečení a vlastní parfém.

Sylvester Stallone

Stallone byl třikrát ženatý. V roce 1974 si vzal za ženu Sashu Czackovou, s níž má dva syny. Pár se rozvedl po 11 letech a v roce 1985 si herec vzal za manželku modelku a herečku Brigitte Nielsenovou. vydrželi spolu dva roky. V květnu 1997 si Stallone vzal Jennifer Flavinovou, se kterou má tři dcery.