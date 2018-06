ŠEDESÁTKA Ivy Janžurové

Nikdy nebyla mediální hvězdou alespoň nikoli v tom smyslu, jak je toto sousloví chápáno dnes. Rozhovorů poskytovala vždy poskrovnu. A dodávala, že to je pro ni těžká práce. Nevyskytuje se na prvních stránkách časopisů. Přes to, či spíše právě proto, je jednou z osobností, které společnost důvěřuje.Herečce Ivě Janžurové je šedesát. Čemuž se jen těžko věří. Ale data mluví neúprosně narodila se 19. května 1941 v Žirovnici v okrese Pelhřimov. U Vlasty Fabiánové vystudovala na pražské DAMU herectví a v roce 1963 nastoupila k prvnímu angažmá v Liberci, v divadle nesoucím jméno F. X. Šaldy, tedy kritika a teoretika, jenž by právě její promyšlené a přitom expresivní herectví dokázal dokonale ocenit. Pro talent takové velikosti však bylo divadlo mimo metropoli málo, a tak již o rok později míří na Vinohrady, tedy do souboru, který v následujících více než dvaceti letech určoval opravdovou kvalitu v oblasti tradičního kamenného divadla. Od poloviny šedesátých let dostávala (či spíše musela dostávat - protože byla nepřehlédnutelnou kvalitou) velké filmové příležitosti. Stačí připomenout Kočár do Vídně, Penzión pro svobodné pány či Světáky. V sedmdesátých letech pak střídala hluboké psychologické role v Petrolejových lampách či Morgianě s crazy komediemi Čtyři vraždy stačí drahoušku!, Pane, vy jste vdova či Marečku, podejte mi pero! Jako jedna z mála hereček totiž dokáže přecházet a zvládnout velmi dryáčnický" komediální projev i umírněné dramatické postupy psychologického herectví. Konec devadesátých let přinesl Ivě Janžurové sérii vysokých odborných ocenění - za roli nevěsty v poslední povídce filmu Co chytneš v žitě (1998) získala Českého lva, za výkon v divadelní inscenaci Beckettových Šťastných dnů v témž roce si odnesla jak cenu Thálie, tak i Cenu Alfréda Radoka časopisu Svět a divadlo, tedy dvě naprosto nejprestižnější ocenění, jakých lze v zemi dosáhnout. Jiří Bartoška nedávno v rozhovoru pro Magazín MF DNES řekl, že ho fascinuje, jak často jsou na titulních stránkách novin a časopisů lidé, kteří vůbec nic nedělají. O Ivě Janžurové platí pravý opak.