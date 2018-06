VIDEO: Šedesátiletá babička si zamilovala tanec u tyče

Podle důchodkyně tanec u tyče není jen o kroucení boky a dráždivých pohybech v striptýzovém baru. Je to prý jako sport spojený s akrobacií, který jí pomáhá udržet se ve formě. Poněkud netradiční tancování si zamilovala, když na internetu viděla několik videí.

"Je to zvláštní druh tance. Taneční pohyby u tyče jsou elegantní, je to velmi ženské. Žena je u toho okouzlující a svůdná. Je to plné mladistvého elánu a sexy," míní šedesátiletá tanečnice.

Číňanka svoji zálibu nejdřív tajila, ale pak se rozhodla manželovi, synům a vnučce říct pravdu. Rodina jí prý podporuje, ale musí být opatrná, protože kdysi utrpěla zranění zad, které si vyžádalo operaci.

"Byla jsem trochu šokována, ale i docela ráda. Uvítala jsem, že se k nám přidala, protože tanec u tyče je také druh cvičení. Když to zvládla šedesátiletá žena jako ona a tančí tak dobře, myslím, že kdokoliv může přijet a naučit se tancovat u tyče," řekla instruktorka Šen Tching, která se tančící babičce věnuje už přes měsíc.

Kluby a třídy, kde se vyučuje tanec u tyče, jsou v Číně oblíbené hlavně mezi mladými lidmi ve velkých městech.