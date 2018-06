Šedesát milionů patří neznámému sázkaři z Plzeňska

Neznámý šťastlivec z Plzeňska si může začít plánovat luxusní život v přepychu a bez práce. Vyhrál totiž rekordní sumu v historii tuzemského sázení - šedesát milionů korun. Pokud by však vyplnil tiket celý, tedy i s letní prémií, mohl být bohatší o dalších dvacet milionů: v balíku Sazky čekalo na vytažení jedenaosmdesát milionů korun.



Více se nepodařilo zjistit ani u plzeňských sázkařů. "I kdyby někdo vyhrál na sázenku podané v naší sběrně, asi by sem vůbec nepřišel - od rána jde mezi lidmi, kteří sem přijdou jeden hlas: B

Tradice státní loterie Nejstarší je španělská "Lotería Primitiva", se kterou přišel v roce 1763 král Karel III., jenž tak chtěl naplnit tehdy prázdnou státní pokladnu. Dnešní podobu si zachovává už od roku 1812. Stará tradice státní loterie byla před pěti lety obnovena rovněž ve Velké Británii, kde do roku 1826 financovali panovníci z výtěžku loterie války, muzea, mosty a přístavy. Když v listopadu 1994 udělila konzervativní vláda Johna Majora po dlouhých diskusích licenci firmě Camelot, zachvátila okamžitě Brity vlna hráčské vášně.

eztak na ty peníze čeká nějaká mafie, zavřel bych se doma, jenom bych do Sazky zavolal a nikde bych se neukazoval," uvedla Věra Rybářová ze sběrny na Plaské třídě v Plzni. "Lidi by o svoje peníze měli prostě strach."Ze sběren se však ozývaly i optimističtější hlasy. "Asi slaví, takže se o výhru může přihlásit až bůhví kdy," mínil majitel sběrny na Sokolovské třídě Štefan Sahaj.

Středeční výhra je největší v historii sázení. Dosud nejvyšší výhra ve Sportce byla 37 878 552 korun a byla vyplacena loni v září.

Hra o letní prémii

V nedě li 4. července se bude hrát v prvním i ve druhém tahu o čtyři miliony korun. Letní prémii může získat jen ten, kdo vyplní všech osm sloupců a uhodne první pořadí i hru Šance. V případě, že se o jejím majiteli nerozhodne ani v neděli, bude dvacet milionů převedeno do dalšího kola. Nejzazší termín pro vyplacení prémie byl stanoven na 11. července.



Američanka vyhrála v loterii 150 milionů dolarů

Mladá žena z amerického státu Minnesota vyhrála v loterii Powerball dosud třetí nejvyšší jackpot - 150 milionů dolarů. Farrah Sladová správně tipovala všech šest vítězných čísel, včetně dodatkového čísla. Jak zářící výherkyně sdělila ve městě Roseville, kde žije, chce si pro začátek pořídit nové auto. Sladová si nechce dát vyplatit částku v 25 ročních splátkách, ale přeje si, aby jí byla suma "vysázena v hotovosti na dřevo". Tak se ovšem výhra po odečtu daní smrskne "jen" na 50 miliónů dolarů.



Hlavní výhra je pro většinu nedostižným snem

Naděje na to, uhodnout všechna čísla v loteriích, má minimální pravděpodobnost. Kupříkladu šance na výhru první ceny v české Sportce je 1:13,983.816. Hráč, který by chtěl mít jistotu, že vyhraje, by musel vyplnit téměř půldruhého milionu tiketů a vsadit 140 milionů korun.