Šebrlemu skončila vánoční pohoda

Vánoce u Šebrlů bývají pravidelně ve znamení rodiny. Sjedou se nejbližší příbuzní, Romanův otec a rodiče jeho ženy Evy. Letos přijela strávit svátky do Prahy i Šebrleho babička z Lanškrouna, u které prožil dětství.

Dohromady se jich nakonec u štědrovečerního stolu sešlo sedm. "Bylo to veselé, ale zvládli jsme to. Naši vždycky všechno přivezou, my jenom zabijeme kapra a neděláme nic, ani cukroví nepečeme. Máme opravdu vánoční pohodu," vypráví Eva Šebrlová.

Recept na bramborový salát je prý z kuchařské dílny Karla Gotta. "Už si ani nepamatuju, kdo s ním přišel, asi moje máma. Někde ho vyčetla, jednou ho podle něj udělala a Romanovi tak chutnal, že už jsme u něj zůstali," říká.

Letos poprvé vyzkoušeli i některé vánoční zvyky, třeba pouštění svíček po vodě. Každý vypustil na vodu svoji lodičku v podobě skořápky se svíčkou a čekal, jestli se nějaká odpojí. Znamenalo by to, že bude příští rok trávit někde daleko od rodiny. "Dopadlo to tak, že všichni budeme spolu. Jenom babička nebo děda, teď už přesně nevím, kdo z nich to byl, uplavali kousek dál."

Počet dárků odpovídal počtu přítomných a Eva Šebrlová nad tím trochu lomila rukama. "Jenom dárky pro Štěpánka jsme rozbalovali snad dvě hodiny. Dostal všechno možné, ale největší radost měl nakonec z těch nejjednodušších dárků, třeba z gumového míčku, takzvaného hopíka. Dostal ho od babičky." Včera bylo Štěpána, a tak se dvouletý potomek nejúspěšnějšího sportovce roku mohl těšit na další dárky. Dostal už jen dva. "Tentokrát hopíka od nás," prozrazuje Šebrlová.

Roman Šebrle našel pod stromečkem mimo jiné zimní soupravu na lyže. Vybrala mu ji jeho žena. "Pomáhala mi s tím moje kamarádka, myslím, že velikost odhadla líp než já, skvěle mu sedí. V šatníku mu chyběla, a tak je teď dokonale vybavený na hory. Já už tušila, že dostanu golfové hole. Věděla jsem totiž, že je šel Roman kupovat, i když se mi snažil namluvit, že ne. Pro jistotu mi dal pod stromek nejdřív jen jednu hůl a teprve na závěr přišel s celým báglem. Golf už nějaký čas hraju, takže jsem měla stejně velkou radost."

Na Boží hod chodí rodina na procházku. Většinou míří na Staroměstské náměstí, letos se však byli podívat na Hradě na betlém. Druhý svátek vánoční už trávili sportem. Roman Šebrle hrál totiž v Písku fotbalový turnaj smíšených mužstev.

A dnes už se chystá na týden do Harrachova.

"Všechno musíme zabalit, což bude taky velká legrace. Budeme trochu sportovat, oslavíme tam i silvestra a v neděli 2. ledna se vracíme. Potom už Roman odjíždí do Afriky. A já?

Zůstávám. A budu si přát, aby to rychle utíkalo a byl už zase s námi doma," dodává Eva Šebrlová