Šebrle: závidějí mu chlapi dokonalou postavu a přízeň žen?

"Výhružný dopis jsem od žádného chlapa naštěstí nedostal," říká třiatřicetiletý a 186 centimetrů vysoký sportovec. Přesto ale přiznal, že mu řada mužů trochu závidí. A to nejen jeho sportovní úspěchy, ale i dokonalou postavu a přízeň žen.

"Dopisy od ctitelek dostávám, to ano, ale je to vcelku v pohodě, protože na rande mě dívky nezvou. Vědí, že mám rodinu. Jen občas přijde na mail nějaké to pozvání na kafe, které s díky odmítám," prozradil s úsměvem charismatický sportovec.

Zároveň dodal, že si velice váží svého rodinného zázemí, které pro něj mnoho znamená. Manželka Eva a děti mu prý poskytují vnitřní klid a pohodu, která je tolik potřeba pro podání špičkového sportovního výkonu.

Šebrle je na sladké

"Moc mám rád domácí kuchyni, i když si ji někdy kvůli tréninkům moc neužiji. S chutí si dám i sladké, zvlášť koláče. Já žádnou dietu nedržím, tělo si samo řekne co potřebuje," prozradil Roman Šebrle svůj recept na udržení štíhlé linie.

Roman sice tráví čas i v posilovně, to ale neznamená, že by vůbec nelenošil. "Naopak, abych se nezranil, musím hodně odpočívat, sportovcům se doporučuje například pravidelně po obědě spát, protože je to velmi důležité pro obnovu sil," přiblížil Roman Šebrle svůj denní režim.

Zároveň ale přiznal, že pasivní odpočinek takzvaně "zrovna nemusí", protože lenoší nerad. "Já radši odpočívám aktivně, a to opravdu není pro mne úplně ideální. Měl bych radši ležet na gauči než hrát někde golf. Snažím se, ale nejde to. Fakt je, že právě golf mi ubírá dost energie," posteskl si.