VIDEO: Šebrle v nové kampani uspokojí fanynky vypracovaným tělem

"Mám k autům kladný vztah, je to každodenní potřeba. Já si ho nijak nehýčkám, pro mě je to prostředek, jak se dostat odněkud někam, což je často," řekl Roman Šebrle.

Focení s fotografem Jakubem Ludvíkem přihlížela i kamera iDNES.cz. "Fotky pořídíme v autosalonu, v ateliéru pak uděláme nějaké portrétní snímky a zároveň i nějakou sexy fotku, abychom uspokojili i fanynky. A aby vynikla hezká postava," objasnil Ludvík.

Desetibojař Roman Šebrle spojil svou tvář i postavu s automobily.

Výsledek spolupráce si pochvaluje nejen samotný sportovec, ale i klient, který si ho pro svou kampaň vybral. "To, že můžeme s Romanem Šebrlem spolupracovat, je pro nás obrovská čest. Kromě toho, že si ho vážím za jeho sportovní úspěchy, jej považuji za jednoho z nejúspěšnějších Čechů současnosti. Na spolupráci se skutečně velmi těšíme a líbí se nám, že mimo jiné má pan Šebrle zájem o rozvoj mládežnických aktivit v rámci jeho projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů," uvedl generální ředitel AAA Auto Anthony Denny.

Roman Šebrle, světový rekordman a olympijský vítěz v desetiboji, na kameru iDNES.cz dále přiznal, že občas zapomene sledovat tachometr. Zvlášť, když u toho dohání stravování. "Rychlá jízda, to je přestupek, který se mi občas povede. A taky u toho jím," prozradil.

Přestože se snaží o co nejbezpečnější jízdu, vážné nehodě před časem nezabránil. "Napálilo to do mě jiné auto, které přelítlo přes tramvajový ostrůvek přímo do mého. Měl jsem docela štěstí," uzavírá Roman Šebrle.