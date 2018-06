Šebrle si zajistil budoucnost. Stála ho 40 milionů

"Panu prezidentovi se to líbilo, doufám, že si tam přijde zahrát tenis," říká Šebrle. Důvod, proč přestřihl pásku zrovna on a slavnostně tak RS Sportcentrum otevřel, je podle Šebrleho jasný.

"Vážím si pana prezidenta nejenom jako politika, ale i jako člověka, který je spjatý s mojí kariérou už od začátku. Nepatří k těm, co pošlou telegram, jen když vyhraju, psal mi, i když se mi něco nepovedlo. Setkal jsem se s ním na předávání nejlepšího Atleta, ještě než to bylo v přímém přenosu a to je asi jedenáct let. Věděl jsem zkrátka od začátku, že chci, aby mi Sportcentrum otevřel on," vysvětluje Šebrle.

Snil o golfovém hřišti

Snem našeho úspěšného atleta bylo původně vybudování golfového hřiště, což prý bylo z různých důvodů nerealizovatelné. Svoji budoucnost vidí právě ve Sportcentru, kde nechybí tenisové kurty, golfové simulátory, hypoxi studio, thajské masáže, solárium, kosmetika, regenerační centrum s vířivkou, párou a saunou a Golf restaurant, kde je menu i pro sportovce. Do olympiády se mu sice nebude mít čas věnovat, ale na jeho chod bude v rámci možností dohlížet.

"Mám tam výborného pana provozního i výborného správce, který mu bude pomáhat, a nechám to na nich, oni to teď musejí rozjet. Doteď jsem jednal s firmami, dohlížel na stavbu a dělal papíry, faktury a podobně. To teď skončí a půjde to na druhou kolej. A na kolik mě to přišlo? Na čtyřicet milionů, 75 % samozřejmě úvěrem."

Pyšný je ve Sportcentru především na hypoxi studio, které má například ve svém salonu v Brně Šárka Kašpárková. Je to v podstatě odbourávání tuků z problematických partií. I když tento problém Šebrle nemusí řešit, stroj si sám vyzkoušel a byl z něj nadšený.

Eben vyzkouší simulátor

"Ve strojích vzniká přetlak a podtlak, čímž se rychleji prokrvují tkáně. Musíte samozřejmě vykonat nějaký pohyb, bez toho to nejde, ale není to pohyb nijak náročný - člověk chodí třeba po pásu a do půli těla je zavřený do takového vajíčka, kde vzniká přetlak a podtlak, a je to super. Vyzkoušel jsem si vaku masáž, to je masáž podobná lymfatické masáži, ale také s přetlakem a podtlakem, která má za cíl na samotné procedury připravit. Je to hrozně příjemné. Každá masáž je dobrá na svaly, takže jsem tam chodil taky kvůli tomu svému nataženému svalu a dá se říct, že mi to pomohlo a regeneraci zrychlilo. "

U slavnostního otevření Šebrleho Sportcentra nechyběli ani jeho kamarádi, herci Mirek Donutil a Martin Dejdar, zpěvák Karel Gott nebo moderátor Marek Eben. Právě on by podle Šebrleho mohl stejně jako prezident Klaus jeho centrum využívat. "Myslím si, že Marek si najde čas na golfový simulátor," uzavírá Šebrle.