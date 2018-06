Šebrle se nejdřív opálí, pak jim to napálí

Společnost jim dělá také rodina jeho nejlepšího přítele, se kterým se Roman kamarádí již od dětství a v posledních letech tak obě rodiny s dětmi pravidelně jezdí na společnou dovolenou.

Po návratu domů však opět čeká na Šebrleho, který minulou neděli na pražském Jetix party převzal cenu Jetix Kids Awards 2007 jako vítěz kategorie Nejlepší sportovec, tvrdá příprava.

A to na mistrovství světa v atletice, která se koná od 25. srpna do 2. září v daleké Ósace, kde by sympatický desetibojař rád získal zlatou medaili. V jeho bohaté sbírce medailí už totiž chybí jen ta jediná – zlatá ze světového šampionátu pod širým nebem.

"Celá rodinka pojedeme s Romanem do Vysokých Tater, kde ho čeká téměř do konce července soustředění. Jezdíme tam rádi, těšíme se na to. Když se ale vrátíme domů z Tater, Roman bude s námi doma jen pár dní. Čeká ho v srpnu závěrečné soustředění v Nymburku, kde ho už nedoprovodíme – budeme s dětmi v Praze," prozradila prázdninový program své rodinky Eva Šebrlová.

Koncem srpna se však vydají manželé Šebrlovi na dalekou cestu do Ósaky, na již zmíněný světový šampionát v atletice. "Děti za tu dobu budou hlídat babičky, a doufám, že vše proběhne v pořádku," dodává s úsměvem Eva.

Po návratu z Japonska pak rodina Šebrlových bude několik dnů v Praze. Poté je však ještě jedna dovolená čeká – všichni zase vyrazí někam za teplem, k moři. A znovu společně s rodinou nejlepšího kamaráda Romana.