Šebrle: před hazardem ho zachránilo nevhodné oblečení

"Bylo to v Německu a chtěli jsme s kamarádem zkusit štěstí. Měli jsme na sobě ale trička a to nebylo zrovna vhodné oblečení. Bez košile a kravaty nás tam zkrátka nepustili," prozradil desetibojař. Víckrát už to prý nezkoušel, před hazardem dává spíš přednost adrenalinu. Také proto se stal tváří nové adrenalinové soutěže pro skutečné muže nazvané Men‘s Challenge 08. Odvážní pánové se v ní utkají o luxusní Mercedes ML 280 CDI za téměř 1,5 milionu korun.

"Kdybych měl dostatek času, tak bych se soutěže zúčastnil," prohlásil Šebrle na tiskové konferenci k soutěži. Tu mimochodem moderovala poprvé od porodu Lucie Koňaříková. Svoji dceru Lilly ale měla na dohled, v kočárku ji totiž vozila kolem místa konání chůva.

Šebrle odjel hned po tiskovce trénovat do jižní Afriky, kde stráví celý měsíc. Dvě ze tří soutěžních disciplín si ale už vyzkoušel - pouštní rallye a jízdu na vodních skútrech. Jediné, o čem zatím nemá ani ponětí, je texaský "rychlý" poker.

Právě v těchto třech disciplínách se po internetovém hlasování utkají ti nejúspěšnější v marocké Marakéši. Šebrle proto vyzývá všechny odvážné muže, aby se přihlásili na www.mens-challenge.cz. Základem je vytvořit zajímavý profil, pro který bude veřejnost hlasovat on-line v průběhu tří měsíců. Tři nejúspěšnější jedinci budou vyhlášeni 3. července a od 11. do 13. července se zúčastní finále v exotické Marakéši.