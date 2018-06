Šebrle: Na svého potomka se moc těším

"Neříkám, že jsme narození děcka měli v plánu, ale když se dva lidi mají rádi, tak se takové věci prostě přihodí. Teď se na novou roli tatínka šíleně těším," přiznal barvu špičkový atlet, jemuž ve vídeňském hledišti bude držet palce i manželka Eva. "Chci se před ní předvést v tom nejlepším světle," dodal.

Budoucí rodiče už také dumali o jménu tvorečka, který by měl přijít na svět kolem 14. září… "Když to bude kluk, bude se zřejmě jmenovat Štěpán. Holčička pak Michaela. Ale konečný verdikt to není. Víme, že v bříšku je jen jedno dítě. Kdybychom čekali dvojčata, asi by mě klepla pepka. Moc dobře si pamatuji, jaké s nimi měl Tomáš Dvořák starosti. Manželka se ale nedá vyšetřit, zda holčička, nebo chlapeček. Chceme se nechat překvapit," uvedl atlet.

Eva a Roman Šebrlovi se tedy pomalu připravují na nové role: "Už jsem volal doktoru Pařízkovi a měl jsem s ním takový informační pohovor. Dohodli jsme se, že Eva bude rodit v Praze. S výchovou mimina se budeme snažit vystačit sami, ale oběma babičkám i dědečkům ho také občas půjčíme. I oni se na vnoučátko strašně těší."