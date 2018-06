Sebevrah vrazil do prezidentské kolony

Prezidentovi se nic nestalo, jeho řidič ale z preventivních důvodů okamžitě po incidentu zvýšil rychlost a přivezl Klestila do jeho úřadu v Hofburgu. Lehké pohmožděniny lebky utrpěl řidič automobilu prezidentské kanceláře, do kterého si to nešťastný Rakušan namířil. Pokus o sebevraždu mu však nevyšel, ze srážky vyvázl bez zranění.Při výslechu se pak neúspěšný sebevrah přiznal, že důvodem jeho jednání byla nešťastná láska. Prezidentskou kolonu si jako cíl vybral, protože chtěl původně vrazit do policejního vozu. Na případné zopakování podobné akce si však zřejmě bude muset jistou dobu počkat, protože byl odvezen na psychiatrii...