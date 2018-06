Sebevědomá Táňa Kuchařová má missí nemoc

"Byla v pohodě. Chtěli jsme ji nafotit na takové špinavé dráze pro motokáry, do níž se vstupovalo velmi nízkým tunelem, a pak se muselo jít z prudkého kopečku. A tak si sundala boty na podpatku a šla tam dolů prostě bosa.

Z rozhovoru rozhodně nebyla nějak vytrémovaná. Nikdy prý nedává emoce najevo. Říkala, že není typ, který by se třeba na veřejnosti rozplakal. Je hodně sebevědomá. Ví o sobě, že je hezká. Nepochybuje o tom. Kdyby si myslela, že není perfektní, do soutěže by se nehlásila.

Přesto se rozhovor s ní dobře nedělal, protože trpí každoroční nemocí miss, která nepostihla v posledních letech snad jen držkatou Dianu Kobzanovou. Mluvila totiž hlavně ve frázích: Vyhrát jsme si zasloužily všechny, protože ta příprava znamenala velké fyzické i psychické vypětí...a tak.

