Sean Penn už nechce hrát

"Nedá se to za žádných okolností srovnat. Práce herce vyžaduje mnohem více soustředění," míní Penn, kterého nyní mohli televizní diváci vidět ve válečném snímku Tenká červená linie. Podle čtyřiačtyřicetiletého herce nemůže být pochyb o tom, že herci se při natáčení nadřou mnohem více než režisér.

"Nechci o tom s nikým diskutovat, protože jde o zcela jasnou věc. Herci se musejí na několik hodin, dnů i týdnů vcítit prakticky do cizí osoby a žít její imaginární život před kamerou. Musíte se dokázat stát na povel režiséra někým jiným a na další pokyn pak musíte být zpátky Seanem Pennem. Je to jako tisíckrát dokola sprintovat na krátkou vzdálenost," shrnul práci herce Penn.

Režiséry naopak označil za běžce na dlouhou trať, který si v poklidu běží svůj maraton a může se kdykoliv občerstvit.

"Je to navíc něco hmatatelného, výsledek své práce můžete plánovat a nasměrovat, kam je třeba," dodal režisér snímků jako The Crossing Guard nebo The Pledge.

Letos ještě bývalého partnera Madonny přesvědčili, aby se ujal dvou rolí a na jednom filmu bude pracovat jako producent. Pak už chce usednout na opačnou stranu kamery. "O režisérské práci teď vedu vážné jednání s několika filmovými studii," shrnul své ambice Penn.